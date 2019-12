L’anno di dinamo in 12 foto

Gennaio

Non Una Di Meno contesta il senatore Pillon

Giovedì 31 gennaio il senatore Simone Pillon è stato ospite della Lega di Salvini nella sala consiliare del I Municipio di Roma. Il convegno, però, non si è svolto come previsto per la contestazione delle donne di Non Una di Meno, che da mesi protestano contro il Ddl del senatore. Decine gli slogan e i cartelli in piazza, forti i cori e le voci: per Pillon non c’è stato altro che da fare che interrompere il convegno e abbandonare la sala.

Foto di Daniele Napolitano

Febbraio

“Siamo sull’orlo di una trasformazione globale”. Intervista a Toni Negri sui gilets jaunes

Per il filosofo italiano Antonio Negri, i gilets jaunes si iscrivono in una tendenza che osserviamo, in Europa e nel mondo, a partire dal 2011, da Occupy Wall Street alla rivoluzione tunisina. Il movimento che si è sviluppato in Francia da novembre si caratterizza, a suo avviso, per una nuova forma di lotta che si fonda sulla fraternità.

Foto di Jean-Christophe Milhet

Marzo

Verona, «un po’ di glitter vi seppellirà»

Un enorme corteo a Verona per contestare il XIII Congresso della Famiglia. Cronaca dalla piazza di Non Una Di Meno: voci, suoni e colori del futuro che avanza

Foto di Vittorio Giannitelli

Aprile

Mediterranea torna in mare e querela il governo: «Di fronte alla guerra, la nostra azione è ancora più importante»

Nonostante la guerra condotta dal governo italiano contro i soccorsi in mare fatti dalle imbarcazioni della società civile – una circolare ministeriale in cui si accusa la nave italiana del grave reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, i ripetuti controlli e ispezioni e, da ultimo, una “diffida” dal salvataggio di persone in mare – l’imbarcazione italiana ha iniziato oggi una nuova azione di monitoraggio nel Mediterraneo centrale.

Foto di Mich Seixas

Maggio

24M Global strike for climate

Il movimento globale per la giustizia climatica scende in piazza il 24 maggio in più di 150 città italiane e in migliaia di piazze in tutto il mondo. Ci rimangono solo 11 anni per invertire la rotta

Foto di Gaia di Gioacchino

Giugno

“Roma non si chiude” scende in piazza per difendere le esperienze dell’autogestione

15 mila in piazza contro la minaccia di sgomberare gli spazi sociali e le occupazioni abitative di Roma. Un lungo corteo che inaugura un percorso di mobilitazione cittadino: «Questo non è un punto di arrivo, ma un punto d’inizio», questa l’idea ripetuta dai molti interventi che si sono alternati al camion

Foto di Ilaria Turini

Luglio

“Contro il nulla che avanza”: XM24 e la gentrificazione di Bologna

Dietro la minaccia di sgombero dello spazio sociale XM24, un piano di trasformazione urbanistica della città di Bologna sotto il segno della mercificazione e del turismo. Sabato 29 giugno, una moltitudine di persone è scesa in piazza per dire che XM non traslocherà mai

Foto di Valeria Altavilla

Agosto

Viale del Caravaggio, sgombero rimandato a data da destinarsi

Lo sgombero dell’occupazione situata nel quartiere romano di Tor Marancia, per ora, non ci sarà. Ma Comune e Regione sono ancora chiamati a offrire alloggi dignitosi per gli occupanti e le persone che vivono la precarietà abitativa superando le logiche di emergenza prevalse fino ad ora.

Foto di Costanza Fraia

Settembre

Brucia l’Amazzonia. Il reportage dal Brasile

Il modello estrattivista, l’esportazione di carne e soia, il razzismo e la violenza fomentati da Jair Bolsonaro sono alcuni dei combustibili che stanno bruciando l’Amazzonia. Cosa dicono le comunità sotto attacco. I crimini. Le donne. Le sorprese. Cosa significa resistere? Azioni nella giungla più grande del mondo affinché la vita sia possibile

Foto di Nacho Yuchark

Ottobre

Catalogna, radiografia di un nuovo ciclo di lotte

Le mobilitazioni che dal 14 ottobre sono divampate contro la gravissima sentenza ai danni dei leader indipendentisti, segnano una discontinuità con i movimenti che negli ultimi anni hanno attraversato la Spagna e lo stesso fronte indipendentista

Foto di Paula Riaza

Novembre

Non una di meno, risuona il grido della rivolta: oltre 100mila in piazza

Per il quarto anno consecutivo, una marea umana ha attraversato le strade di Roma in occasione della giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne. Anche quest’anno una grandissima partecipazione, più di 100 mila persone a Roma, migliaia a Messina e Palermo.

Foto di Flavio Aragozzini

Dicembre

Sardine, non violenza o assenza di conflitto?

Mattia Santori ha fatto della nonviolenza delle Sardine una questione di bandiera, ma nella storia dei movimenti questo concetto ha avuto significati differenti: pratica di rottura e trasformazione radicale oppure atteggiamento funzionale alla controparte, spesso per dividere i manifestanti tra buoni e cattivi.

Foto di Tommaso Notarangelo

Foto di copertina di Gianluca Rizzello, Verona 30 marzo 2019, corteo di Non Una Di Meno

