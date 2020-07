Le soulèvement antiraciste aux États-Unis. Entretien avec Michael Hardt

Dans Assembly, toi et Toni Negri avez consacré plusieurs pages à la dimension “leaderless” des mouvements actuels. Black Lives Matter semble exprimer cette caractéristique de manière particulièrement évidente. Que dit cet aspect du soulèvement actuel ?

Il est un fait établi que Black Lives Matter est un mouvement non centralisé et donc sans porte-parole ni leader. Et d’autre part, tous les mouvements de cette génération sont confrontés à cette nécessité de s’organiser sans centralisation. Mais comme tous les mouvements qui parviennent à être efficaces et à réussir, ils ont besoin, même sans structure centralisée, d’un effort d’organisation considérable – et c’est un aspect qui est très perceptible ces dernières semaines. Black Lives Matter, comme chacun le sait, n’est pas une organisation au sens strict du terme : il n’y a pas de comité central ni de responsable. Black Lives Matter est le nom commun que chaque groupe local peut utiliser et faire sien. Pourtant, ce que nous voyons ces semaines-ci, c’est à quel point les mouvements sont bien organisés aux États-Unis. Dans chaque ville, les manifestations sont parfaitement organisées, y compris sur le plan pratique. Par exemple, l’énorme manifestation qui a eu lieu à Washington la semaine dernière et qui a rassemblé plus de 20 à 30 000 personnes a été organisée dans les moindres détails : il y avait de l’eau gratuite pour tous, des en-cas à manger, du désinfectant et même de la crème solaire, car il y avait un soleil très fort ce jour-là. Ce que je veux observer à travers cet exemple, c’est que même si un mouvement de ce type est sans leader, il ne manque pas d’organisation, il nécessite encore plus d’organisation. Et c’est ce que nous voyons à l’œuvre dans le mouvement actuel – et ce sont aussi les raisons pour lesquelles il dure si longtemps et connaît un tel succès – parce que chacun de ces groupes locaux appelés Black Lives Matter ont une telle force et une telle capacité d’organisation.

L’un des mots d’ordre des manifs des derniers jours a été de « retirer les fonds à la police » (defund de police) et dans certains cas même de « supprimer la police » (abolish the police). Comment vois-tu cette revendication et que penses-tu que de cette attention portée à l’appareil répressif de l’État ? Quelle est, selon toi, sa place dans la phase actuelle ?