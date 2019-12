Dinamo school: 4 nuovi corsi per il 2020

Cambiare prospettiva e modificare il racconto sono elementi necessari per trasformare il presente. Soprattutto quando l’infosfera è popolata contemporaneamente da grandi concentrazioni editoriali e spacciatori di «fake news», professionisti della disinformazione e utenti comuni che rimbalzano messaggi di odio. A volte con il sostegno o la tolleranza di esponenti di governo.

Dinamo school promuove la diffusione di saperi incrociando esperienze professionali, punti di vista situati, passione per l’attivismo e la politica dal basso. Alcuni fili comuni tra i diversi corsi sono la combinazione di una formazione teorica con competenze pratiche e tecniche, la ricerca di forme di lavoro collettivo e la costruzione di punti di vista situati rispetto alle diverse tematiche.

La scuola è alla terza edizione, dopo i corsi di gennaio 2019 e di ottobre dello stesso anno. È stata frequentata da diverse decine di studenti. I tanti feedback positivi che abbiamo ricevuto ci hanno convinto ad andare avanti con questo esperimento.

Tutti i corsi si svolgono presso l’atelier autogestito Esc, in via dei Volsci 159 a San Lorenzo (Roma), prevedono una quota di partecipazione di 200 euro e sono organizzati dall’associazione di promozione sociale Dinamo. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili per ogni corso.

Per iscrizioni, informazioni e richieste di qualsiasi natura scrivi a corsidinamopress@gmail.com. I programmi di “Premi rec: pensare e produrre reportage audio” e “Corso di sopravvivenza digitale” sono consultabili schiacciando sul titolo qui in basso. Quelli degli altri due corsi saranno pubblicati nei prossimi giorni.

COMUNICAZIONE FEMMINISTA

Docenti: Selene Pascarella e Shendi Veli.

Frequenza: il sabato, cinque appuntamenti da 4 ore.

Durata: 8 febbraio 2020 – 7 marzo 2020.

PREMI REC: PENSARE E PRODURRE REPORTAGE AUDIO

Docenti: Andrea Cocco e Ciro Colonna.

Ore di lezione: 20.

Frequenza: il sabato, cinque appuntamenti da 4 ore.

Durata: 8 febbraio 2020 – 7 marzo 2020.

SOPRAVVIVENZA DIGITALE

Docenti: Marco Trognoni e Furio Dipoppa.

Frequenza: il sabato, dieci appuntamenti da 2 ore.

Durata: 25 gennaio 2020 – 6 giugno 2020.

GRAFICA EDITORIALE

Docenti: Lorenzo Sansonetti e Alessio Melandri.

Frequenza: il sabato, dieci appuntamenti da 2,5 ore.

Durata: 25 gennaio 2020 – 6 giugno 2020.