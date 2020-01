Comunicazione femminista. Decostruire il sessismo nei media

DESCRIZIONE

Mentre le piazze di tutto il mondo si riempiono della nuova ondata transfemminista globale anche la rete, l’arte, la televisione, la musica e il mondo dell’informazione sono diventati campi di battaglia per una spinta trasformativa in senso femminista del mondo in cui viviamo.

Eppure per quanto forte sia l’urto dei movimenti e la loro creatività comunicativa, gli stereotipi e le forme di sessismo nei media sono ancora solide e resistenti. Spesso godono anche di un rafforzamento come diretta espressione culturale delle svolte neo autoritarie che costellano il panorama geopolitico odierno e, presumibilmente, come risposta proprio alla nuova esplosione e al radicamento del femminismo.

Il contesto italiano è particolarmente indicativo di questa contraddizione contemporanea. Da un lato i movimenti transfemministi hanno espresso una potenza e trasversalità che non si vedeva da qualche decennio, dall’altro la violenza di genere e sui generi, domestica e pubblica, sta raggiungendo vette intollerabili, accompagnata dal ritorno di narrative conservatrici sul “ruolo della donna” e sulla maternità.

Come il sessismo e la violenza patriarcale influiscono sulla comunicazione? Sarà questa la domanda cui risponderemo prima di passare al contrattacco, costruendo insieme alle e ai partecipanti al corso forme espressive, artistiche e d’informazione alternative.

La sottoesposizione mediatica dei movimenti femministi, la distorsione delle loro istanze politiche, sui quotidiani e in tv, lo spostamento dell’attenzione del pubblico da cosa chiedono a come lo chiedono (sempre troppo, con troppa foga o troppo poco buonsenso, con i linguaggi o i vestiti sbagliati) non sono casuali ma strutturali.

La rappresentazione delle donne e delle altre soggettività oppresse nei notiziari mainstream parla spesso la lingua della vittimizzazione o della colpa. In base ai dati del Global Media Monitoring Project, inoltre, la quota di notizie in cui le donne compaiono come soggetti non supera il 24%. Per invertire il trend e raggiungere la quota di visibilità mediatica riconosciuta agli uomini saranno necessari altri quarant’anni.

La discriminazione e il sessismo sono presenti non solo nei settori dell’arte, dello spettacolo e dell’informazione, come strumento di sfruttamento e ricatto, ma anche nei contenuti proposti, dalle pubblicità alla musica, dalle serie tv ai servizi dei telegiornali.

Nello svolgimento del corso, le narrazioni tossiche verranno analizzate e scomposte con docenti e ospiti, con un lavoro congiunto su testi e immagini, per poi iniziare un percorso di rielaborazione al termine del quale, singolarmente o in gruppo, si proveranno a realizzare contenuti il più possibile liberati dalle distorsioni.

Ci teniamo a precisare che non intendiamo “insegnare il femminismo”, visto che si tratta di una pratica e di una critica mutevole, molteplice e tutta iscritta nelle relazioni che la generano. Per questo più che delle lezioni frontali imposteremo le giornate come dei laboratori di confronto e discussione.

Il contributo di partecipazione al corso è di 200 euro. Il numero minimo di partecipanti per l’avvio delle lezioni è 8. Il ricavato servirà a pagare le spese del corso e a sostenere il sito di dinamopress. Le lezioni si svolgeranno il sabato presso l’atelier autogestito Esc, via dei Volsci 159 Roma. L’inizio è previsto l’8 febbraio e la conclusione il 7 marzo. Alcune lezioni potrebbero subire dei piccoli spostamenti, previo accordo con la classe. Per iscrizioni, informazioni e richieste di qualsiasi natura: corsidinamopress@gmail.com

PROGRAMMA

1 – La rappresentazione delle donne nei media

Sabato 8 febbraio, h 14-16 e 16.30-18.30

Ripercorrere la storia degli stereotipi nella comunicazione istituzionale e commerciale. Leggere i casi di attualità che riproducono discriminazione. Oggettivazione e vittimizzazione, la donna raccontata dallo sguardo maschile. La discriminazione nel settore dell’informazione.

Ospite: Alessandra Di Pietro (scrittrice, autrice televisiva)

2 – Violenza di genere e violenza mediatica

Sabato 15 febbraio, h 11-13 e 14-16

La violenza di genere e sui generi raccontata dai media mainstream, dal concetto di “amore criminale” al Femminicidio, una parola che infastidisce e una criticità da “disinnescare”. Storie delle invisibili, le donne sopravvissute alla violenza.

Ospiti: Alessandra Pigliaru (giornalista de il manifesto) e Maysa Moroni (photoeditor di Internazionale)

3 – Linguaggio artistico tra stereotipi e sovversioni

Sabato 22 febbraio, h 14-16 e 16.30-18.30

Il ruolo dell’arte, raccontare la realtà/trasformare la realtà. Il sessismo nel mondo dell’arte, dal #metoo al Fallo/Faber. Esperimenti di sovversione di ruoli e stereotipi. Musica, serie tv, pornografia.

Ospiti: in corso di definizione

4 – Oltre i generi, comunicazione non binaria

Sabato 29 febbraio, h 11-13 e 14-16

Il femminile il maschile e l’invisibilizzazione degli altri generi. Comunicazione lgbtqipa+: nuovi modi di esprimere la complessità dei corpi e delle soggettività verso un superamento del genere assegnato.

Ospiti: in corso di definizione

5 – Raccontare i movimenti femministi

Sabato 7 marzo, h 14-16 e 16.30-18.30

Dalle piazze alla rete, come comunicano i femminismi globali? I movimenti femministi raccontati dai media mainstream. Uso dei nuovi media e strategie di sovversione digitale: la potenza dell’immaginario che si fa marea.

Ospiti: Gruppo comunicazione Nudm; Gruppo comunicazione Lucha y siesta; Maysa Moroni (Photoeditor di Internazionale)

BIO DOCENTI

Selene Pascarella è giornalista, criminologa, autrice di Tabloid Inferno e Pozzi per Alegre, collabora con Jacobin Italia e altre testate.

Shendi Veli è attivista femminista, scrive su Il Manifesto e collabora con Il tascabile, Yanez e altre testate.