Non ti accontenti delle grafiche preconfezionate che puoi produrre con le app? Hai iniziato a fare grafica direttamente con Photoshop o con altri software? Lavori già nel mondo della grafica ma vorresti approfondire le basi teoriche della grafica editoriale con professionisti del settore? Ti occupi di social network, ma vorresti migliorare le tue conoscenze grafiche?

Il corso di grafica editoriale organizzato da DinamoPress ha l’obiettivo di fornire basi di grafica e design, a partire dalla trasmissione dell’esperienza diretta del lavoro di redazione. Oggi, che la grafica si impara – anche a livello professionale – direttamente sulle applicazioni e in maniera ultrasettoriale, è importante acquisire competenze teoriche di base, per poter realizzare prodotti editoriali di qualità su differenti supporti. Il corso in questo senso è rivolto sia a chi opera già nel settore della grafica, sia a chi vuole approcciare la materia in senso più articolato, avendo già qualche confidenza con i software applicativi (Photoshop, Illustrator, Indesign).

Il corso si dividerà in tre fasi:

1) La prima fase (di 3 incontri) fornirà una panoramica generale su teoria del colore, font, progettazione grafica, applicata all’editoria nella sua evoluzione storica.

2) La seconda fase (di 3 incontri) sarà coadiuvata da docenti “extra” e restituirà l’esperienza diretta del lavoro redazionale e delle relazioni tra differenti reparti e settori editoriali (progettazione, illustrazione, fotografia, web, stampa).

3) La terza fase (di 3 incontri) si propone di mettere in pratica gli input degli incontri precedenti per la realizzazione di un prodotto editoriale.

Le lezioni sono tenute e coordinate da Alessio Melandri, Lorenzo Sansonetti, professionisti con esperienza decennale sia nella comunicazione indipendente e di movimento, sia in testate nazionali cartacee e online. Il corso si avvarrà anche della partecipazione di docenti “extra”, autori di progetti grafici e editoriali nelle principali testate italiane (la Repubblica, L’Espresso, il Fatto Quotidiano, Internazionale). Il corso ha come obiettivo quello di progettare e realizzare un prodotto editoriale.

Il corso si svolgerà di sabato presso l’atelier autogestito Esc (via dei Volsci 159, San Lorenzo – Roma) con inizio a metà febbraio. La quota di partecipazione è di 200 euro. Il numero minimo per l’avvio delle lezioni è 8 iscritti, il massimo 20.

Inizio corsi: sabato 25 gennaio

* Competenze richieste: Conoscenza base di almeno un programma di grafica (Photoshop, Illustrator, Indesign, Xpress, Gimp)

** In caso di mancanza di competenze base sui software, la terza fase del corso si potrà svolgere in affiancamento con altri iscritti al corso.

Il contributo di partecipazione al corso è di 200 euro. Il numero minimo di studenti per l’avvio delle lezioni è 8 iscritti, il massimo 20. Il ricavato servirà a pagare le spese del corso e a sostenere il sito di dinamopress. Il corso si svolgerà il sabato mattina dalle 11 alle 13 con cadenza quindicinale presso l’atelier autogestito Esc, via dei Volsci 159 Roma. L’inizio è previsto il 25 gennaio e la conclusione il 6 giugno. Alcune lezioni potrebbero subire dei piccoli spostamenti, previo accordo con la classe. Per iscrizioni, informazioni e richieste di qualsiasi natura scrivi a corsidinamopress@gmail.com

PROGRAMMA DETTAGLIATO IN ARRIVO

BIO

Alessio Melandri è grafico professionista, con una lunga esperienza nell’editoria. Ha lavorato in mondi molto diversi, dall’editore Condé Nast al quotidiano Terra, fino a Left e Il Salvagente. Tra i fondatori di Edizioni Alegre, di cui è art director, è autore del progetto grafico di Jacobin Italia. Attualmente collabora con L’Espresso. Ha insegnato grafica editoriale presso la scuola di giornalismo Lelio Basso.

Lorenzo Sansonetti è grafico professionista, con una lunga esperienza nella comunicazione dei movimenti e nell’editoria indipendente. Ha lavorato per oltre dieci anni nel settimanale Carta, nei primi numeri imparando direttamente da Piergiorgio Maoloni (uno dei padri della grafica editoriale italiana). Più recentemente ha lavorato a il manifesto, la Repubblica, Left. È tra i fondatori di DinamoPress, di cui ha curato il design del sito. Attualmente lavora al mensile de il Fatto Quotidiano FQ-MillenniuM.