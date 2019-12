Corso di sopravvivenza digitale

DESCRIZIONE

“L’algoritmo di Facebook”, “minare bitcoin”, “Whatsapp ha le chat criptate”, “mi sono preso un virus”… sempre più spesso sentiamo o diciamo frasi di questo tipo. Ma quante volte ci siamo interrogati su cosa vogliano dire?

Il mondo in cui viviamo è sempre più digitalizzato e i sistemi “intelligenti” fanno parte della nostra vita quotidiana, dai momenti ludici a quelli lavorativi: smartphone, laptop, reti wireless, cloud, social network, blockchain hanno trasformato la nostra vita e le nostre relazioni.

I cambiamenti delle azioni quotidiane e dello stile di vita insieme alla velocità con cui si impongono non hanno eguali nella storia dell’umanità. Eravamo pronti a tutto questo? Siamo capaci di analizzare la portata dell’innovazione tecnologica in cui siamo immersi in modo critico, analitico e consapevole?

La tecnologia delle macchine “intelligenti” sembra collocarsi in una zona liminare tra scienza, tecnica e magia. Questo corso vuole andare a vedere cosa si nasconde dietro di essa e raccontarne i processi per renderli comprensibili anche ai non addetti ai lavori. L’obiettivo è comprendere meglio alcuni elementi del mondo che ci circonda senza diventare tecnici informativi.

Il contributo di partecipazione al corso è di 200 euro. Il numero minimo di studenti per l’avvio delle lezioni è 8 iscritti, il massimo 20. Il corso si svolgerà il sabato mattina dalle 11 alle 13 con cadenza quindicinale presso l’atelier autogestito Esc, via dei Volsci 159 Roma. L’inizio è previsto il 25 gennaio e la conclusione il 6 giugno. Alcune lezioni potrebbero subire dei piccoli spostamenti, previo accordo con la classe. Per iscrizioni, informazioni e richieste di qualsiasi natura scrivi a corsidinamopress@gmail.com

PROGRAMMA

1. Introduzione al mondo digitale (25 gennaio 2020)

Ma alla fine sto computer come funziona? Ma un algoritmo che cos’è? Introduzione alle basi del mondo digitale

2. Cosa sono i virus informatici (8 febbraio 2020)

“Ho preso un virus”. No probabilmente hai preso un’altra cosa. Cosa sono i malware, e come funzionano

3. Cosa sono i sistemi operativi (22 febbraio 2020)

Windows, macOS, Linux… alla fine, cosa cambia oltre l’interfaccia grafica? (SPOILER: molte altre cose)

4. Installiamo Linux (7 marzo 2020)

Lo sai che si può installare linux sulla tua lavatrice di casa?

5. La comunicazione delle macchine (21 marzo 2020)

Ogni giorno migliaia di macchine parlano tra loro. Parliamo di come e, soprattutto, in che lingua

6. Crittografia un po’ di teoria e un po’ di pratica (4 aprile 2020)

La crittografia ha origine antichissime, ma si evolve con il tempo. Capiamo un po’ cos’è! Parliamo sicuro, criptiamo i nostri messaggi

7. Blockchain (18 aprile 2020)

Non solo bitcoin, ma sicuramente bitcoin. Blockchain e criptovalute? Di cosa stiamo parlando realmente?

8. Il World Wide Web (9 maggio 2020)

www & company, come nasce internete e che cos’è? Perchè il World Wide Web è solo una piccola parte di questo

9. I Social network (23 maggio 2020)

Instagram, Facebook, Twitter, Reddit, Mastodon. Un’occhiata vicina alle strategie di comunicazione, e agli utilizzi dei social

10. Miliardi di dati (6 giugno 2020)

Big Data e Profilazione

BIO DEI DOCENTI

Marco Trognoni è laureato in informatica e specializzato in tecnologie web e mobile. Ha realizzato app e pagine internet, tra cui il nuovo sito di Dinamopress. È docente di programmazione web e applicazioni mobile android. Tra le altre cose è musicista e fonico. Dal 2016 anima il progetto Commonhelp (www.commonhelp.it).

Furio Dipoppa è informatico e membro di lab61, collettivo milanese che si occupa di digitale, dall’autodifesa alla protezione e sicurezza nel mondo del web. Ha attraversato centri sociali e hacklab. Sperimentatore di social network alternativi, dopo un anno e mezzo con lo zaino in spalla in America Latina è atterrato a Roma e si è rimesso al pc.