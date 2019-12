Premi Rec: pensare e produrre reportage audio

DESCRIZIONE

Premi Rec è un laboratorio per far emergere voci e suoni della città attraverso una produzione audio collettiva. Il lavoro è orientato all’acquisizione di competenze tecnico-pratiche e porta il gruppo alla realizzazione di reportage sonori, sperimentando diverse forme di narrazione e creazione audio. Durante il percorso si lavora singolarmente e in piccoli gruppi per condurre interviste e indagini sul territorio. Si usano registratori e microfoni semi professionali, messi a disposizione dai docenti, e si provvede a fornire nozioni base per l’editing audio. L’ascolto e la rassegna di documentari e serie audio accompagna il gruppo come forma di educazione uditiva, spunto di riflessione per la costruzione dei reportage, ma anche come strumento per comprendere prospettive e spazi di sviluppo di produzioni indipendenti.

Il contributo di partecipazione al corso è di 200 euro. Il numero minimo di studenti per l’avvio delle lezioni è 8 iscritti, il massimo 20. Il corso si svolgerà il sabato con lezioni di quattro ore presso l’atelier autogestito Esc, via dei Volsci 159 Roma. L’inizio è previsto l’8 febbraio e la conclusione il 7 marzo. Alcune lezioni potrebbero subire dei piccoli spostamenti, previo accordo con la classe. Per iscrizioni, informazioni e richieste di qualsiasi natura scrivi a corsidinamopress@gmail.com

IL PROGRAMMA DELLE LEZIONI

Sabato 8 febbraio

Lezione I, 14-16

Introduzione e presentazione delle attività

ASCOLTO: prima sessione

Lezione II, 16.30-18.30

PRODUZIONE: discussione dei soggetti; divisione in gruppi; inizio dell’elaborazione dei progetti di reportage

Sabato 15 febbraio

Lezione I, 11-13

ASCOLTO: seconda sessione

PROGETTO: definizione finale del progetto e confronto

Lezione II, 14-16

TECNICA: utilizzo microfoni e registratori

PRODUZIONE: prima uscita di raccolta materiale sonoro

Sabato 22 febbraio

Lezione I, 14-16

PRODUZIONE: uscita in gruppi per la registrazione delle interviste e dei contributi sonori

Lezione II, 16.30-18.30

PRODUZIONE: fine raccolta materiale sonoro

Sabato 29 febbraio

Lezione I, 11-13

TECNICA: editing di una traccia – nozioni base

Lezione II, 14-16

PRODUZIONE: registrazione di eventuali voci off ed editing

Sabato 7 marzo

Lezione I, 14-16

PRODUZIONE: chiusura progetti

Lezione II, 16.30-18.30

ASCOLTO: ascolto dei reportage prodotti durante il corso e conclusioni

BIO DEI DOCENTI

Andrea Cocco è autore di documentari e reportage radiofonici per la Radio Svizzera e per la Rai. Ha lavorato a lungo ad AMISnet contribuendo alla nascita di emittenti radiofoniche e sud e nord del Mediterraneo. Fondatore di Ilde Sonora, realizza laboratori radio per la creazione di produzioni partecipate in carcere, nelle scuole, nei campi e all’interno di associazioni.

Ciro Colonna è autore e conduttore radiofonico presso Radio Città Aperta e Radio Popolare Roma. Partecipa all’esperienza di AMISnet, dove per anni si occupa della produzione di format radiofonici dall’Italia e dalla Spagna. Nella stessa cornice prende parte a diverse esperienze in punti caldi del Mediterraneo, dando corpo a reportage e documentari radiofonici.