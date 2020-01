XM24 torna in piazza. Una gallery fotografica

Alle 17:00 di ieri piazza Maggiore è stata il teatro della prima tempestiva risposta da parte del collettivo, di tutte le realtà cittadine e di centinaia di solidali.

L’appuntamento è stato lanciato in concomitanza con la firma da parte del sindaco Merola, con la presenza del Ministro della Difesa Guerini, del protocollo riguardante le ex caserme Stamoto e Perotti.

E proprio sotto Palazzo D’Accursio gli attivisti hanno messo in scena una parata anti-militare, caratterizzata da nasi rossi e parrucche.

Poco prima di partire in corteo, una seconda parata ha accompagnato il momento della consegna da parte degli attivisti di XM24 di un forziere di escrementi inidirizzato al sindaco di Bologna e a tutto il Partito Democratico, responsabile di una nuova escalation di sgomberi in città e dell’intensificazione della guerra ai poveri.

Il presidio si è poi trasformato in un corteo che ha sfilato per le vie del centro fino a raggiungere piazza San Francesco.