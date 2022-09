Till Death presenta: Hardcore per Esc Atelier

Ma che è successo ad Esc? Immaginatevi un inquilino che concorda un canone di affitto e lo paga per 10 anni. A un certo punto, il proprietario gli impone di pagare una cifra 5 volte il canone mensile concordato, moltiplicato anche per i 10 anni precedenti. E gli dà pure lo sfratto, perché chi glielo ha dato in affitto ha dimenticato di fargli il contratto e lo considera abusivo.

Il comune di Roma ha emesso un’ingiunzione di pagamento di circa 220mila euro. ESC rischia di chiudere sotto il peso di un’enorme ingiustizia. Nessuno deve rimanere solo!

Lanciamo un crowdfunding per costituire un fondo di garanzia per ESC e per chi di noi rischia di pagare in prima persona un prezzo altissimo.

Sabato 1 ottobre dalle 22 Communia ospiterà un concerto a sostegno della campagna di crowdfunding “All You Can Esc“.