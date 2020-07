Occupazione Anpal Servizi: le immagini della mobilitazione

Due anni di mobilitazione permanente, 10 scioperi, e tante azioni comunicative e presidi. La lotta per la stabilizzazione dei precari ANPAL Servizi, gli operatori delle politiche attive, non si ferma. Lo scorso giovedì, durante il presidio nazionale sotto la sede dell’azienda, lavoratrici e lavoratori hanno simbolicamente occupato l’atrio della stessa, mettendo le tende e con l’intenzione di non muoversi senza aver prima ottenuto un incontro con la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. Dopo diverse ore, la situazione è stata sbloccata dalla convocazione della Ministra e da un primo – positivo – incontro col Sottosegretario con delega alle Politiche attive, Stanislao Di Piazza . Presto, dopo il confronto con la Ministra Catalfo, ulteriori aggiornamenti.