Sparwasser si riprende dopo il furto: «Fondamentale la solidarietà del quartiere»

«Siamo ancora sconvolti dall’enorme risposta che ha ricevuto il nostro appello. È segno che siamo riusciti a creare attorno a noi una comunità solidale». Volontari e attivisti dello Sparwasser, circolo Arci inaugurato più di quattro anni fa nel quartiere della capitale Pigneto, raccontano di come ci sia stata una reazione forte e compatta al furto subito nella notte fra domenica 23 e lunedì 24 febbraio. La campagna di crowfunding , lanciata poco dopo che al centro culturale sono stati rubati 15.000 euro dall’incasso oltre ad alcolici e strumentazione varia per gli eventi, ha infatti già sorpassato la metà dell’obiettivo prefissato. «All’inizio eravamo addirittura indecisi se tentare questa via o meno», spiega Diana Armento, fra le animatrici dello spazio. «Invece, la partecipazione che si è verificata è stata assurda, davvero inaspettata. Non si tratta solo della raccolta fondi dal basso, che pure sta andando oltre ogni aspettativa, ma soprattutto della solidarietà che in molti sono venuti a esprimerci di persona. Abbiamo ricevuto offerte per ripristinare la strumentazione e i materiali sottratti, mentre tantissimi gruppi musicali si sono proposti di suonare gratuitamente come gesto di sostegno. Il 29 sono venute più di 1000 persone per la maratona che abbiamo organizzato grazie alla disponibilità degli artisti».

Il circolo Sparwasser si trova in via del Pigneto, a pochi passi dalla fermata della metro e in direzione opposta all’area pedonalizzata del quartiere. I ragazzi e le ragazze della struttura, in larga parte provenienti dall’esperienza del sindacato studentesco Link, hanno fondato lo spazio con un occhio di riguardo all’aspetto musicale e artistico ma anche ad attività che potessero aggregare gli abitanti della zona attorno a un’idea di integrazione e di comunità aperta. In tal senso vanno il corso di italiano per stranieri, il doposcuola per studenti di scuole superiori ed elementari, la raccolta vestiti per l’emergenza freddo o lo sportello di assistenza per lavoratori con partita Iva. Oppure, appunto, momenti dedicati all’espressione culturale come concerti, il concorso di poesia “Poetry Slam” o incontri e dibattiti di varia natura. «Quando abbiamo aperto il circolo, la nostra intenzione era quella di mettere lo spazio a disposizione della cittadinanza», dice ancora Diana Armento. «Il Pigneto è da anni interessato da un processo di gentrificazione aggressiva, per cui la maggior parte dei luoghi di socialità si è trasformata in locali e “cocktailerie”. Noi volevamo invece un posto dove ognuno potesse portare il proprio contributo e dove le varie attività fossero accessibili a tutti e tutte. Un altro problema del quartiere è infatti dato dal fatto che l’offerta culturale sta diventando estremamente elitaria, con i concerti che si svolgono perlopiù in bar o club costosi ed esclusivi. Credo che anche per questo lo Sparwasser sia diventato un punto di riferimento per l’incontro fra gruppi emergenti e pubblico, fra abitanti del quartiere e l’esigenza di una socialità alternativa».