Dinamoprint #3 a Roma: 20 anni dopo il G8 di Genova

Come fare della memoria del G8 di Genova un ingranaggio collettivo? Come non immobilizzare in una collezione di ricordi il bagaglio di esperienze, ambizioni e sofferenze del “movimento dei movimenti” continuando a farle funzionare come un motore per la critica e l’azione politica?

Ne parliamo venerdì pomeriggio, dalle 19, nello spazio antistante l’atelier autogestito Esc, in via dei Volsci 159, Roma.

Presenteremo il terzo numero di Dinamoprint: Dov’è finita la globalizzazione?

Interverranno marco Bersani (Attac/Società della cura), Andrea Capocci (collaboratore “il manifesto”), Serene Fredda (Esc/Non una di meno), Sandro Mezzadra (docente universitario).(Nell’evento saranno garantite tutte le misure anti-covid)

