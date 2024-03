Dinamo School 2024: corso di giornalismo sociale

La redazione di Dinamo Press è felice di presentarvi al corso di giornalismo sociale, composto da 8 lezioni teorico/pratiche, guidate da giornalist* di diverse testate di Roma, che accompagneranno le/i partecipanti attraverso temi chiave quali l’inchiesta, l’articolo di cronaca, la narrazione urbana e il rapporto tra giornalismo e questioni di genere.

Il corso è pensato come uno strumento di avvicinamento alla professione, ma anche come mezzo per offrire importanti competenze giornalistiche-editoriali alle tante esperienze di attivismo e lotta che animano il tessuto sociale di Roma e che hanno bisogno di saper raccontare e di raccontarsi.

Le lezioni sono previste di sabato, dalle 11 alle 16.30, due lezioni per ogni sabato e si svolgeranno presso Esc Atelier, via dei Volsci 159, Roma. Non è prevista la frequenza online.

PROGRAMMA DEL CORSO

Sabato 20 aprile

11.00-13.00 Storie e pratiche dell’inchiesta sociale: con Gaetano Da Monte

14.30- 16.30 Nuovi linguaggi dell’inchiesta sociale: con Marika Ikonomu

Sabato 4 maggio

11.00-13.00 Il Linguaggio inclusivo e di genere: con Natascia Grbic

14.30- 16.30 Femminicidi nei media, come non parlarne: con Natascia Grbic

Sabato 11 maggio

11.00-13.00 Raccontare la città e i territori oltre gli stereotipi: linguaggi e pratiche per un giornalismo senza discriminazioni: con Rossella Marchini

14.30-16.30 Raccontare la città e i territori oltre gli stereotipi: linguaggi e pratiche per un giornalismo senza discriminazioni: con Ylenia Sina

Sabato 18 maggio

11,00- 13.00 Come scrivere un articolo di cronaca: regole e trucchi: con Giansandro Merli

14.30- 16.30 Migrazioni, i dati e dove cercarli: con Giansandro Merli

Dinamo Press scrive di movimenti sociali, femminismo e transfemminismo, movimenti LGBTQIA+, lotte per la casa, diritto alla città, ecologia, crisi climatica, sindacalismo autonomo e radicale, lotte sul lavoro, precarietà, produzioni culturali e indipendenti. E lo fa non con un punto di vista “oggettivo” ma con un posizionamento incarnato e vivo, nelle lotte e per le lotte. I proventi del corso saranno dedicati per intero a sostenere il progetto editoriale Dinamo Press.

Per iscriversi, mandare una email a dinamozine@gmail.com entro il 12 aprile

I docenti che saranno con noi:

Giansandro Merli cronista de Il Manifesto e tra i fondatori di Dinamo Press. Ha frequentato la facoltà di lettere durante gli ultimi movimenti studenteschi. Scrive di migrazioni e non solo.

Gaetano Da Monte giornalista, collabora con Domani, l’Espresso, Tpi. Si occupa di conflitti ambientali, mafie, migrazioni, violazioni di diritti umani. Ha scritto inchieste e reportage per Dinamo Press, Il Manifesto, Osservatorio Diritti. È Autore del podcast “Fabbrica”, il dramma della scelta tra salute e lavoro all’Ilva di Taranto.

Marika Ikonomu laureata in Giurisprudenza, ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Lavora al quotidiano Domani ed è co-autrice dell’inchiesta sui Cpr Sulla loro pelle. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali.

Natascia Grbic giornalista dal 2013, è stata per anni redattrice di Dinamo Press. Cronista per Fanpage.it, oltre a raccontare la città di Roma si occupa di tematiche riguardanti il transfemminismo e la violenza di genere. Nell’ultimo anno ha curato un’inchiesta sulla violenza ostetrica

Rossella Marchini architetta, urbanista e co-autrice di “Roma, alla conquista del West” e “Dopo la gentrificazione”. Ha scritto della città per numerose testate. In particolare su Dinamo Press, della cui redazione fa parte fin dall’inizio del progetto

Ylenia Sina giornalista, dal 2023 lavora nell’ufficio comunicazione del Forum Disuguaglianze e Diversità. Dal 2013 al 2021 ha fatto parte della redazione di Romatoday. Da freelance collabora con diversi giornali e riviste nazionali. È autrice di alcuni libri – da sola o a più mani – l’ultimo dei quali è “Roma. La guida ecologica, sostenibile e solidale” (ed. Altreconomia).