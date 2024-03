Commozione e politica in marcia per Jojo

L’evento è iniziato nel primo pomeriggio a Santa Croce in Gerusalemme, luogo di ritrovo dellз compagnз, familiari e amicз che hanno attraversato le strade assolate di Roma per ricordare l’attivista scomparso improvvisamente. Il corteo è stato scandito dalle numerose testimonianze delle persone che hanno condiviso con Jojo grandi e piccoli percorsi, esperienze, lotte. Ha lambito alcuni dei luoghi della città a lui cari. La sosta davanti alla vecchia sede del centro sociale Scup, poco dopo la partenza del corteo, è stata uno dei momenti più intensi della giornata. Più voci hanno raccontato la densità e la determinazione del suo impegno politico, l’ampio sorriso e gli occhi accoglienti.

Lungo le vie dei quartieri San Giovanni e Pigneto lз amicз e lз compagnз delle occupazioni a scopo abitativo e di radio Sonar, i centri sociali e lз attivistз per i diritti di cittadinanza hanno dato forma a un corteo partecipato e molteplice. La condivisione del dolore è stata una delle cifre del pomeriggio, alternata a emozioni dal registro diverso. In moltз hanno ricordato, con orgoglio, la propria esperienza accanto a Jojo; alcunз hanno richiamato la sua acuta ironia e il suo talento al microfono; altrз si sono soffermati sui temi salienti della sua traiettoria politica.

Il contrasto alle politiche di razzializzazione è stato uno dei punti focali del suo impegno, insieme alle mobilitazioni per il diritto all’abitare. Jojo è stato tra lз protagonistз di molteplici iniziative politiche, culturali, solidali, anche di rilievo nazionale, come la nota vicenda della candidatura a Sindacə di Roma, sviluppata – come di consueto – con abilità e autoironia. A. ha raccontato quanto, dal punto di vista delle politiche della cittadinanza, per Jojo fosse indispensabile puntare in alto, rifiutare ogni prospettiva di basso calibro e immaginare una trasformazione radicale di questo istituto. In moltз hanno ricordato il suo impegno di lungo corso contro i centri di permanenza per il rimpatrio e la sua partecipazione alla rete romana di recente costituzione.

Dopo il corteo, nel cortile del centro sociale ex-Snia sono proseguiti gli interventi nel ricordo di Jojo. Y. ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita politica. Fa da sfondo un’irriducibile «Roma meticcia», che non è soltanto una suggestione o un desiderio: è l’insieme degli spazi, delle persone e degli affetti che Jojo ha intrecciato – con cura, tenacia e grazia – lungo più decenni. In continuità con questa postura, la rete Black lives matter Roma (costituita da attivistз impegnatз contro le politiche di razzializzazione) è stata, negli ultimi anni, tra le esperienze politiche alle quali Jojo ha dedicato più energie, con l’organizzazione di partecipati momenti di piazza e la costante presenza nel dibattito pubblico.

Il corteo è stato costruito in maniera autorganizzata, grazie al generoso impegno della famiglia, degli amicз e dei compagnз. Hanno camminato insieme, fianco a fianco, mondi tra loro vicini e lontani. Jojo è stato un artista nel mettere in connessione persone e posizioni tra loro diverse. Aveva una passione per la pluralità, le differenze, il molteplice: la composizione del corteo è specchio di questa tendenza. Sempre Y. ha ricordato che Jojo, nella sua parabola politica, ha testimoniato quanto «le lotte non si fanno chiedendo il permesso» e che è indispensabile impegnarsi con «forza, rabbia, amore». Ieri, lungo le vie di Roma, si è respirata un’intensa miscela di questi tre elementi: è facile pensare che a Jojo questo corteo sarebbe piaciuto.

Foto in copertina dal corteo in ricordo di Yoyo, Roma 16 marzo 2024