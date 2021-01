Usa, fine della prima repubblica? Intervista a Bruno Cartosio

A proposito dell’assalto a Capitol Hill, il giornalista Luca Celada ha parlato di «fine della prima repubblica degli Stati Uniti». Gli eventi di mercoledì scorso entreranno certamente nei libri di storia, chissà se come grottesca rivisitazione di altre celebri insurrezioni contro i palazzi del potere. «Tra le tante bandiere ce n’erano alcune con immagini che risalivano alla guerra d’indipendenza, al 1776: è un tipo di iconologia che rimanda proprio al concetto di “noi siamo come gli insorti”», fa notare lo storico Bruno Cartosio. Professore ordinario di Storia dell’America del Nord all’Università di Bergamo e autore di numerosi saggi (l’ultimo, Dollari e no, uscito nel 2020), Cartosio ha raccontato anche gli anni della presidenza Trump. Abbiamo provato ad analizzare con lui i fatti del 6 gennaio, partendo proprio dalle parole di Celada.

Secondo lei si può parlare di fine della prima repubblica degli Stati Uniti?

Non era mai accaduto nella storia degli Stati Uniti che il Campidoglio fosse invaso da una folla inferocita e armata il cui fine era interrompere il legittimo procedimento di ratifica della vittoria elettorale di uno dei due candidati. Sarebbe stato al di là dell’immaginabile se fossero riusciti a impadronirsi delle carte che servivano, e sono poi servite, alla rettifica del voto dei collegi elettorali. Questo non è successo solo perché quattro inservienti hanno portato via i documenti e li hanno salvati. Stiamo parlando di un evento assolutamente anormale che inevitabilmente segna un punto di svolta.

Anche per un’altra ragione: la folla di manifestanti è partita su incitamento del presidente stesso, è partita da un suo comizio. Lì Trump ha chiaramente detto “Ora andiamo al Campidoglio”, implicando che anche lui sarebbe andato, magari alla testa del corteo. Però finito il comizio è salito in macchina e se n’è andato alla Casa Bianca. Questo è quanto gli organi di legge stanno valutando: la responsabilità, diretta o meno, di Trump nell’incitamento di quest’assalto al Campidoglio.

Ci sono possibilità che Trump venga destituito dal suo incarico?

L’emendamento venticinquesimo della costituzione prevede che, in caso di malattia o incapacità (anche mentale) del presidente di esercitare le sue funzioni, il vicepresidente possa chiedere con il sostegno dei ministri importanti del gabinetto la destituzione del presidente. Ora i democratici hanno avanzato questa richiesta a Pence, che ora sembra essere in dubbio se accettare o no. In ogni caso resta la via dell’impeachment, che i democratici avevano già provato senza successo durante il 2020.

Ora però hanno la maggioranza anche al senato e, anche se la maggioranza semplice non basta, Trump con i comportamenti degli ultimi mesi e soprattutto del sei gennaio si è squalificato anche agli occhi di tanti colleghi di partito, che potrebbero decidere di votare contro di lui. Comunque un obiettivo secondario dei democratici, se il procedimento non terminasse entro il 20 gennaio, sarebbe la sua pubblica condanna politica.

Dopo l’assalto sono stati numerosissimi i repubblicani che hanno preso le distanze dal presidente, ma nelle ultime settimane Trump sembrava quasi voler esasperare i rapporti col suo partito…

Per lungo tempo Trump è riuscito a egemonizzare e a soffocare tutte le voci contrarie esistenti nel partito repubblicano. Soltanto nel corso del 2020 hanno iniziato a uscir fuori molto timidamente. Sono riesplose prima all’interno del gabinetto: nessuna amministrazione in precedenza aveva avuto un simile ricambio interno come questa. Poi i comportamenti, soprattutto negli ultimi mesi, di Trump sono stati talmente fuori norma, talmente contrari a ogni convenzione, a ogni regola scritta e non scritta, spesso addirittura fuorilegge, che la fronda nei confronti di Trump è diventata progressivamente più grande.

È assai indicativo il comportamento del vicepresidente Pence e del capogruppo al senato Mitch McConnell che hanno sostenuto Trump fino all’ultimo momento, poi quando sono stati chiamati a ratificare l’esito del voto o diventavano fuorilegge oppure sconfessavano Trump. E lo hanno sconfessato, facendoselo ovviamente nemico. Hanno salvato la faccia, pur facendo la figura degli opportunisti, e subito altri ne hanno seguito l’esempio.

Dell’attacco resteranno a lungo nell’immaginario collettivo numerose immagini, come la bandiera confederata che per la prima volta è stata agitata in Campidoglio…

Questa è una delle problematiche più grandi sul piano ideologico-politico che Joe Biden e Kamala Harris si trovano di fronte. Nei decenni che hanno preceduto l’ultimo le bandiere confederate hanno sventolato sui Campidogli di molti stati del sud, nonostante molte organizzazioni afro-americane ne avessero sempre chiesto la rimozione. Poi è arrivato un punto di crisi: una parte delle organizzazioni della destra estrema, legittimata da Trump, ha preso la bandiera confederata, con tutte le implicazioni che questa bandiera comporta, come simbolo della propria identità. Un’identità razzista, suprematista bianca che fa riferimento diretto al passato schiavistico e post-schiavistico del sud degli Stati Uniti.

Lo stesso vale per molte delle statue e dei monumenti ai generali e ai politici confederati che sono stati ignorati o passati sotto silenzio per oltre cento anni: poi è arrivato il momento in cui i movimenti di riforma, non più soltanto quelli afro-americani, ne hanno chiesto la rimozione. In molti casi le bandiere sono state portate via ammainate dai luoghi del potere politico e molti monumenti sono stati rimossi, spesso incontrando resistenze violente da parte di razzisti e suprematisti bianchi (si ricorderà l’episodio di Charlottesville nel 2017, quando uno di loro travolse e uccise una delle manifestanti antirazziste-antifasciste).

Foto di Garry Knight da Flickr

Le sollevazioni degli scorsi mesi hanno contribuito agli straordinari numeri raggiunti da Biden e da Trump durante le elezioni: eppure questa vastissima legittimazione elettorale si accompagna a una sfiducia sempre maggiore nel sistema democratico da parte dei sostenitori del presidente uscente…

Innanzitutto va sottolineato il dato demografico: il numero degli aventi diritto al voto è così alto perché la popolazione è cresciuta. Poi c’è un insieme di ragioni che hanno contribuito a questi numeri. La grande sollevazione composita, intergenerazionale e inter-sezionale, avvenuta in seguito all’omicidio poliziesco di George Floyd il 25 maggio, si è prolungata per gran parte del 2020. Questa grande mobilitazione ha coinvolto metropoli, città medie e in misura minore anche centri più piccoli, creando partecipazione e una rinnovata sensibilità politica intorno a molte delle questioni che sarebbero state in ballo nelle elezioni del 3 novembre. Questo è uno dei dati più immediati, altri dati meno immediati riguardano la reazione che c’è stata sin dall’elezione di Trump nel 2016.

Le mobilitazioni, soprattutto delle donne (che sono state le prime a manifestare contro Trump, già il 21 gennaio del 2017, il giorno dopo la sua proclamazione), ma anche dei giovani, degli ispanici e degli afro-americani; le rivendicazioni per i 15 dollari all’ora nei luoghi di lavoro… Tutte queste cose qui hanno lasciato dei segni. Poi ci sono state le vicende della pandemia che hanno messo in luce la passività e l’indifferenza di Trump e contemporaneamente hanno reso possibile un fenomeno del tutto inaspettato: pur rimanendo a casa, una quantità imprevedibile di persone ha potuto comunque esprimere il proprio voto per posta, aggirando così anche quei tentativi di eliminazione del voto (la voter suppression) che i repubblicani specialmente mettono in pratica da anni.

Tutti gli elementi citati hanno contribuito alla sensibilizzazione e alla mobilitazione di molte persone, soprattutto da parte democratica, ma in risposta c’è stata anche una reazione e quindi una contro-mobilitazione da parte dei repubblicani. Tutti hanno capito che il voto sarebbe stato decisivo. Un dato interessante: nel voto per la Camera dei rappresentanti, i repubblicani hanno preso più voti (47,7%) di quanti ne ha presi Trump (46,8) per la presidenza, a testimonianza, da una parte, che il partito repubblicano rimane forte in un paese profondamente diviso e, dall’altra, che a novembre la presa di Trump sull’elettorato conservatore aveva già iniziato il suo calo.

Quali possono essere le sfide più urgenti per l’amministrazione Biden, anche per riportare il paese a una normalità dopo gli anni eccezionali della presidenza Trump?

Una delle prime cose che i democratici Biden e Harris dovranno fare è ascoltare i problemi della pandemia, totalmente fuori controllo, e quelli relativi a una situazione economica che è molto grave. La disoccupazione ufficialmente si attesta intorno al 7%, ma nella realtà è più alta e con grosse diversità dettate ancora dall’appartenenza etnica e razziale e dalla collocazione sociale. Questi, a cui si collega la questione dei sussidi di emergenza lasciata irrisolta nel 2020, sono i due grandi problemi che Biden dovrà affrontare immediatamente.

Subito dopo è possibile ipotizzare che assisteremo a un deciso intervento riguardo la legislazione del lavoro: Biden lo ha ripetutamente promesso. Al momento negli Stati Uniti la legislazione del lavoro è fortemente contraria alle organizzazioni sindacali e di base. Biden ha invece affermato più volte di essere intenzionato a modificare tutto ciò e di voler favorire invece la possibilità di costruire organizzazioni dei lavoratori all’interno delle aziende e di attuare gli scioperi di solidarietà, ora proibiti. Infine c’è tutta una serie di altre iniziative di cambiamento che vanno dai cambiamenti climatici e la protezione ambientale a quelli riguardanti i rapporti internazionali.

Anche sul piano della politica estera c’è un forte bisogno di normalizzazione?

Sì, per esempio nei confronti della Cina: Biden non sarà più tenero di Trump, ma avrà un atteggiamento più coerente e stabile. Anche più cauto, considerando che la Cina ha appena realizzato un grande sistema di rapporti economici in tutta l’area del Pacifico da cui gli Stati Uniti sono esclusi. La nuova amministrazione dovrà anche ridefinire la politica nei confronti dell’Europa, dell’Onu e delle sue organizzazioni e della Nato; rientrerà poi negli accordi di Parigi sul clima e cambierà l’atteggiamento nei confronti di capi di stato come Orbán, Bolsonaro e simili.

Il problema è che difficilmente gli Stati Uniti, dopo quattro anni di Trump e le scene di Capitol Hill, potranno vantare la stessa autorevolezza di prima…

Però il responsabile di quanto successo è Trump, quindi Biden ha perlomeno la possibilità di addossare a Trump e alla sua presidenza l’aver portato gli Stati Uniti a questo abbassamento della loro credibilità. Certamente l’arroganza, la volgarità e l’andamento irrazionale o comunque ondivago di Trump hanno intaccato l’immagine e il ruolo degli Stati Uniti, lo hanno privato di autorevolezza. La sfida per Biden sarà quella di riuscire a ridare autorevolezza a questo ruolo.

Immagine di copertina di Ted Eytan da Flickr