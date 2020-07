Speciale Multimediale Black Lives Matter

Come redazione transnazionale di DINAMOpress abbiamo seguito le sollevazioni popolari antiraziste negli Stati Uniti, poi dilagate in altre aree del mondo, A partire dalle prime mobilitazioni, abbiamo raccontato le rivolte antirazziste con articoli, interviste, approfondimenti, traduzioni, cronaca, reportage fotografici e video. Proponiamo qui la raccolta completa degli articoli e delle coperture multimediali dagli Stati Uniti d’America.

Le gallerie di immagini da New York di Mila Tenaglia ed Eleonora Privitera racontano con il linguaggio fotografico le manifestazioni, mentre nei videoreportage di Eleonora Privitera emerge la sensibilità etnografica nelle voci dei protagonisti e delle protagoniste delle lotte in corso per le strade di New York.

GALLERIE FOTOGRAFICHE

di Mila Tenaglia

di Mila Tenaglia

di Eleonora Privitera

di Mila Tenaglia

APPROFONDIMENTI

di Acta Zone

di Alessandro Pes e Luca Peretti

di Pietro Bianchi

di Alessandro Pes

di Ciro Colonna e Marzia Coronati

OPINIONI

di Amy Goodman e Keeanga-Yamahtta Taylor

Intervista a Keeanga-Yamahtta Taylor, docente di Studi Afroamericani all’Università di Princeton ed autrice del libro “From #BlackLivesMatter to Black Liberation”: «Non si tratta solo di eventi passati che si ripetono», ha affermato l’accademica Keeanga-Yamahtta Taylor. «Queste sono le conseguenze del fallimento di questo governo e dell’establishment politico nell’affrontare queste crisi».

di Tania Rispoli

«Una delle novità che osservo è che questo movimento ha una coscienza politica molto più profonda rispetto ai movimenti degli ultimi anni su alcune questioni, come per esempio il tema e il metodo dell’intersezionalità. […] Questo evento americano, questa sollevazione così partecipata e diffusa cade, per così dire, in un campo che era già preparato, in una situazione che è già matura dal punto di vista delle lotte e dei discorsi».

di Bruno Cartosio

«Per la prima volta la ribellione nera si è aperta alla solidarietà politica e alla condivisione della piazza. Hanno fatto da catalizzatore i vari antagonismi alla politica trumpiana e i drammi sociali legati agli effetti della pandemia».

di Amy Goodman

«Il citizen journalist Omari Salisbury è stato testimone della creazione della Chaz a Capitol Hill. In questa intervista pubblicata da democracynow racconta quello che ha visto e sentito nelle strade della città statunitense».

di Andrea Bortolin