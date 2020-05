San Lorenzo raccontato attraverso tre audioreportage

Tra febbraio e marzo si è svolto il corso di dinamo school “Premi rec: pensare e produrre reportage audio”. I docenti Andrea Cocco, autore di documentari e reportage radiofonici, e Ciro Colonna, autore e conduttore radiofonico, hanno condotto la classe in un percorso di educazione all’ascolto e apprendimento rapido degli strumenti necessari per realizzare podcast e soprattutto audioreportage.

Creare un archivio di suoni, identificare luoghi e persone a cui dare voce, immaginare una trama, uscire a registrare e poi tornare in classe a selezionare e montare il materiale raccolto sono stati alcuni degli esercizi che hanno attraversato i cinque appuntamenti.

La classe si è divisa in tre gruppi e ognuno ha condotto un lavoro nel quartiere romano di San Lorenzo, raccontando una storia con un taglio originale. Lo scoppio dell’emergenza sanitaria ha complicato non poco la conclusione dei reportage audio, che sono stati ultimati proprio mentre l’Italia entrava in lockdown.

Ve li presentiamo qui. Buon ascolto.

Il grande cocomero

di Gabriella Valentini, Alessandro Stoppoloni, Camilla Martini

Qui era tutta campagna

di Ilaria Venturini, Giovanni Ansaldo, Giansandro Merli

Quartiere in transito

di Arianna Scarnecchia, Giulia Zitelli Conti, Alessia Cardone

Foto di omino 71 via Flickr