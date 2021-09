Roma: autogestione, welfare urbano e beni comuni. Confronto con l* candidat* al consiglio comunale

A distanza di sette anni dalla famigerata delibera 140 dell’allora giunta Marino, l’emergenza spazi sociali a Roma rimane tale. Nessun passaggio risolutivo si è compiuto con la giunta Raggi nella direzione del riconoscimento dei beni comuni urbani e del superamento delle logiche del bando e di mercato applicate alla città pubblica e solidale, malgrado la pandemia abbia esibito l’insostituibile ruolo del welfare pubblico e del mutualismo dal basso che ha avuto negli spazi sociali e associativi la sua fondamentale infrastruttura.



Accantonata la delibera 26, nessuna risposta concreta è arrivata alla richiesta di partecipazione per la definizione di nuove linee guida per la gestione del patrimonio comunale e di nuove modalità di utilizzo che mettano al centro i territori e chi li abita.



Nel paesaggio post-pandemico segnato da brutale impoverimento, solitudine e penetrazione di interessi speculativi e criminali scontiamo lo sgombero di spazi come il Nuovo Cinema Palazzo ma vediamo anche realizzarsi alcuni esemplari esperimenti di riconoscimento di esperienze di attivazione sociale come Lucha y Siesta, la Casa internazionale delle donne, il Laboratorio Puzzle.



In vista delle prossime elezioni amministrative, vogliamo aprire il dibattito con alcun* candidati e candidate al Consiglio comunale di Roma rimettendo al centro la questione dell’uso del patrimonio pubblico comunale come motore di solidarietà, produzione culturale ed autogoverno e per ripensare il Welfare urbano a partire dalle esperienze di autorganizzazione e partecipazione democratica della città.



Ne discutiamo presso Esc Atelier (via dei Volsci, 159) martedì 28 settembre dalle ore 18 alle ore 20 con:



Giuseppe Libutti – Sinistra Civica Ecologista

Alessandro Luparelli – Sinistra Civica Ecologista

Giulia Pezzella – Roma ti riguarda per Berdini sindaco

Claudia Pratelli – Roma Futura

Gabriella Raggi – Lista Civica Virginia Raggi

Diretta streaming anche dal sito DINAMOpress

Qui l’evento Facebook