“Questo non è il governo dei migliori”, lavoratrici e lavoratori in piazza

Ieri, a Roma come in altre quaranta città dello Stivale, lavoratori, lavoratrici, studenti, studentesse, precar* e tant* altr* sono scese in piazza insieme ai sindacati di base e conflittuali per uno sciopero generale e unitario che vuole essere il primo passo di una nuova stagione di diritti.

Un video-racconto della giornata:

Foto di copertina di Nicolò Arpinati.