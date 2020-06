Non Una di Meno in piazza a Roma: le immagini delle mobilitazioni

Il 26 giugno, una giornata di mobilitazione in tutta Italia tra manifestazioni, sit-in, assemblee pubbliche e performance, tenendo conto del distanziamento e delle misure di sicurezza dovute.

Anche durante il lockdown il movimento Non Una di Meno non è rimasto in silenzio, tra campagne in rete e flashmob, considerando quanto la pandemia abbia intensificato le disuguaglianze, lo sfruttamento e le violenze domestiche. Non Una di Meno ha deciso di rompere l’isolamento ed invitare ognuna a portare letteralmente in piazza un pezzo di sé, la propria presa di parola, “senza vergogna e senza paura, perchè la normalità a cui non vogliamo tornare è il problema”.

La galleria fotografica dalla piazza di Roma di Cinzia Barra

La galleria fotografica dalla piazza di Roma di Lisa Capasso

La galleria fotografica dalla piazza di Roma di Giulia Tomasetti

La galleria fotografica dalla piazza di Roma di Eleonora Angeloni