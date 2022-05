LaBoje, incontro di solidarietà internazionale con il popolo ucraino e movimenti dell’est

L’invasione dell’esercito russo dell’Ucraina e i bombardamenti sulle città durano da più di due mesi.Questa guerra nel cuore dell’Europa interroga una miriade di dimensioni che influenzeranno il nostro futuro.



Il conflitto ha ridato fiato ai nazionalismi, ha riaperto le centrali a carbone e ha posto nuovamente lo scontro bellico come soluzione dei conflitti tra superpotenze. Da un lato abbiamo assistito al blocco di potere conservatore che suonava le campane dell’ennesima guerra dell’Occidente per liberare il mondo.



Dall’altro ci sono state posizioni che affiancavano alla critica alla guerra globale posizioni che giustificavano l’imperialismo russo, colorate addirittura con il retaggio zarista del nastro di San Giorgio. In questa narrazione in cerca di tifosi, funzionale unicamente a chi il potere ce l’ha, da un lato e dall’altro del fronte, le parole e i pensieri delle/degli ucrainə sono state schiacciate dalle rassicuranti semplificazioni “Putin è pazzo” e “è tutta colpa della NATO”. Ad essere sacrificata non è solamente la voce e il punto di vista dei compagnə dell’Est Europa, che in Bielorussia e Russia devono far fronte a campagne repressive di massa, ma la capacità di costruire legami di solidarietà internazionale e cambiare il verso in cui sta andando questo mondo.

Interveranno:



Piero Maestri, membro della Carovana Milanese contro la Guerra ed ex redattore della rivista antimilitarista Guerra & Pace

Francesco Brusa, redattore di DinamoPress e collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa

Abbiamo pensato a questo evento come strumento di approfondimento e di costruzione di progetti di solidarietà internazionale. Vogliamo raggiungere più persone possibili, per questo i collegamenti saranno proiettati sia all’Arci Casbah di Pegognaga che allo Spazio Sociale La Boje!.

Qui il link all’evento