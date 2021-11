Colombia in resistenza: dibattito a Esc

La scorsa primavera le strade delle città colombiane si sono riempite per oltre tre mesi di moltitudini di persone che con il Paro Nacional hanno protestato contro le politiche autoritarie e neoliberiste del governo di Ivan Duque del partito Centro Democratico, il cui leader è l’ex presidente di estrema destra Álvaro Uribe Velez.

La mobilitazione, che è stata forte anche nelle zone rurali e nei territori indigeni, ha coinvolto la società in modo trasversale, vedendo la partecipazione di studentǝ, lavoratorǝ, sindacati, insegnanti, giovani dei quartieri popolari, afrodiscendenti, comunità indigene, gruppi lgbtqi+ e altre soggettività.

Le principali rivendicazioni della protesta erano legate all’opposizione nei confronti della riforma fiscale, di quella sanitaria e pensionistica, ed alla gestione della pandemia, ma più in generale alla richiesta di giustizia sociale in uno dei paesi più diseguali al mondo.

Foto di Medios Libres Cali

Un elemento importante delle rivendicazioni popolari riguarda il rispetto degli Accordi di Pace siglati a La Habana, Cuba, tra il governo Santos e l’ex guerriglia delle FARC nel 2016, poi disatteso in gran parte dell’attuale governo: infatti, dalla firma del trattato di Pace ad oggi sono centinaia lə guerriglierə smobilitatǝ assassinatǝ mentre continua in modo sempre più efferato l’assassinio sistematico dei leader dei movimenti sociali, indigeni e sindacali in tutto il paese.

L’evento diventa così una occasione per approfondire il contesto politico e sociale che si sta vivendo in Colombia in questo momento, ricostruendo le radici del conflitto armato, della guerra e della violenza che hanno segnato e continuano a segnare la quotidianità di milioni di persone.

La prima parte dell’iniziativa sarà dedicata alla presentazione del libro dell’avvocata Flavia Famà, “I morti non parlano”, dove viene ripercorso il tracciato storico che ha portato alla creazione dei movimenti guerriglieri in Colombia.

Nella seconda parte si terrà un collegamento con dei rappresententǝ della “Primera Linea” di Cali, espressione delle nuove esperienze organizzative della protesta popolare, che presenteranno le prospettive dei movimenti sociali dopo gli scorsi mesi di mobilitazione. La discussione sarà accompagnata dalla mostra fotografica “Relatos internos” curata da Francesco Tetti.

LEGGI LA RACCOLTA SPECIALE SULLA RIVOLTA IN COLOMBIA



Programma:

16.00: Presentazione del libro “I morti non parlano” di Flavia Famà, con Valerio Cataldi (Rai News), letture dal vivo di Gloria Mendiola (Tejidos Resilientes), musiche di Gianluca Spirito (Modena City Ramblers). Modera Milos Skakal (Dinamopress).

17.00 Testimonianze dalla Colombia

Dibattito sulla criminalizzazione della protesta sociale in Colombia, collegamento con la “Primera linea”



Intervengono:

Augusto Ocampo – Primera linea Giuridica, Bogotà

El Profe, Primera linea, Bogotà

Interprete: Silvio Ginanneschi

Mostra fotografica “Relatos internos” di Francesco Tetti

A seguito dell’iniziativa si terrà un aperitivo a base di arepas ripiene e canelazo