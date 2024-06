Roma moderna: dibattito e cena sociale a sostegno di Dinamo Press

Dibattito a partire dal libro “๐‘๐จ๐ฆ๐š ๐ฆ๐จ๐๐ž๐ซ๐ง๐š โ€“ ๐๐ฎ๐ž ๐ฌ๐ž๐œ๐จ๐ฅ๐ข ๐๐ข ๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐š ๐ฎ๐ซ๐›๐š๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐šโ€ di Italo Insolera e Paolo Berdini. Con la partecipazione degli autori, ricercatori, studiosi e le realtร in lotta nella cittร :Sarah Gainsforth, Stefano Simoncini, Rossella Marchini, Alessandro Barile, Alessandro Torti, Laboratorio di lotte alla gentrificazione del Csoa Forte Prenestino, Quarticciolo Ribelle, Laboratorio sociale autogestito 100celle, Communia e Non Una di Meo.



๐€ ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ซ๐ž ๐๐š๐ฅ ๐ฅ๐ข๐›๐ซ๐จ ๐‘๐จ๐ฆ๐š ๐ฆ๐จ๐๐ž๐ซ๐ง๐š โ€“ ๐๐ฎ๐ž ๐ฌ๐ž๐œ๐จ๐ฅ๐ข ๐๐ข ๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐š ๐ฎ๐ซ๐›๐š๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐š, ๐š ๐Ÿ๐ข๐ซ๐ฆ๐š ๐๐ข ๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐จ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐จ๐ฅ๐ž๐ซ๐š ๐ž ๐๐š๐จ๐ฅ๐จ ๐๐ž๐ซ๐๐ข๐ง๐ข (Einaudi), che ripercorre la storia dello sviluppo urbanistico di Roma con le sue veloci trasformazioni sotto la spinta di interessi sempre piรน voraci, assecondati da amministrazioni compiacenti se non addirittura complici, discuteremo della trasformazione urbana della cittร .

๐‘๐จ๐ฆ๐š ๐žฬ€ ๐œ๐ซ๐ž๐ฌ๐œ๐ข๐ฎ๐ญ๐š ๐ญ๐ซ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐š ๐ž ๐ฆ๐š๐ฅ๐ž, la piccola cittร di 200mila abitanti si รจ trasformata in un agglomerato di costruzioni raggiungendo i quasi 3 milioni di abitanti odierni e senza regola alcuna, se non quella dettata dalla speculazione edilizia prima e finanziaria dopo. La cittร si รจ espansa a dismisura, ha costruito case su case ma non รจ riuscita ad assicurare un tetto a tutti i suoi abitanti.

๐ƒ๐ข๐ฌ๐œ๐ฎ๐ญ๐ž๐ซ๐ž๐ฆ๐จ ๐๐ข ๐ช๐ฎ๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐œ๐ก๐ž ๐ข ๐ฉ๐ข๐š๐ง๐ข ๐ซ๐ž๐ ๐จ๐ฅ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข ๐œ๐ก๐ž ๐ฌ๐ข ๐ฌ๐จ๐ง๐จ ๐ฌ๐ฎ๐œ๐œ๐ž๐๐ฎ๐ญ๐ข ๐š๐ฏ๐ž๐ฏ๐š๐ง๐จ ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฏ๐ข๐ฌ๐ญ๐จ ๐ž ๐ช๐ฎ๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐œ๐ก๐ž ๐ฌ๐ข ๐žฬ€ ๐ซ๐ž๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ญ๐จ. Capiremo quanto i grandi eventi siano state occasioni per rispondere agli interessi dei proprietari fondiari. E ancora: cosa ha rappresentato la stagione delle privatizzazioni, la svendita del patrimonio pubblico, quelle che vengono definite con la parola magica di valorizzazioni, lโ€™affermazione della cultura della straordinarietร , i grandi eventi che si susseguono uno dopo lโ€™altro, i mondiali di calcio, quelli di nuoto, i Giubilei, le Olimpiadiโ€ฆ

๐ˆ๐ง๐ญ๐š๐ง๐ญ๐จ ๐ฅ๐š ๐œ๐ข๐ญ๐ญ๐šฬ€ ๐žฬ€ ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฏ๐š ๐๐ž๐ข ๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ณ๐ข, ๐ฅ๐ž ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐ž ๐ฉ๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ข๐œ๐ก๐ž ๐ฌ๐จ๐ง๐จ ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ฆ๐ž, ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐œ๐ฎ๐จ๐ฅ๐ž ๐œ๐š๐ฌ๐œ๐š๐ง๐จ ๐š ๐ฉ๐ž๐ณ๐ณ๐ข, ๐ฆ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐š๐ข๐š ๐๐ข ๐Ÿ๐š๐ฆ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐ž ๐ฌ๐จ๐ง๐จ ๐ฌ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐œ๐š๐ฌ๐š, soprattutto per i giovani e i migranti รจ una cittร nemica. la precarizzazione del lavoro รจ la ricetta di sempre. Il centro storico รจ ridotto a un parco giochi per milioni di turisti frettolosi. Per loro si costruiscono alberghi di lusso in tutte le zone centrali.

๐„ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ข๐ฅ ๐Ÿ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐จ ๐๐ข ๐‘๐จ๐ฆ๐š ๐œ๐จ๐ฌ๐š ๐ฏ๐จ๐ ๐ฅ๐ข๐š๐ฆ๐จ? Per discuterne ci incontreremo sabato 8 giugno a Casale Garibaldi con lโ€™autore del libro e con le realtร che si battono per una cittร diversa, inclusiva, solidale, mutualistica, femminista, che sappia affrontare la crisi dellโ€™ecosistema attuale.



Alla fine del dibattito รจ prevista una cena a sostegno del sito (vegetariana e vegana). La prenotazione รจ obbligatoria al link: https://form.jotform.com/241493209545358



Durante la giornata sarร possibile visitare la mostra collettiva del gruppo di fotografia Anima Urbis Roma Fotografia , che si incontra il sabato mattina presso il Casale. Il ricavato della vendita delle fotografie esposte sarร devoluto al Casale per contribuire alla copertura delle spese legali.



CASALE GARIBALDI autogestito

Via Romolo Balzani, 87 (Villa De Sanctis)

bus 412, 558 / Metro C Teano, Gardenie

