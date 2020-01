Una trappola di fuoco davanti all’ambasciata australiana di Roma

Da mesi incendi senza precedenti stanno devastando l'Australia. 🔥 Migliaia di sfollati, 28 vittime e oltre 500 milioni di animali morti carbonizzati. ⏳Quanto dovrà ancora bruciare prima che i governi agiscano per fermare il collasso climatico ed ecologico?👉 L'azione di #ExtinctionRebellion Roma https://extinctionrebellion.it/press/azioni/2020/01/15/fuoco-roma-australia/Unprecedented fires are devastating Australian territories. 🔥 Thousands of evacuees, 28 victims and 500 billions of animals trapped and killed in bushfires. ⏳ For how long shall we see fires burning before governments take action to fight climate and ecological collapse?👉 #ExtinctionRebellion Rome Action press release https://extinctionrebellion.it/press/azioni/2020/01/15/fuoco-roma-australia/#BUSHFIREREBELLION #bushfires #australiaburnsExtinction Rebellion South Australia Extinction RebellionExtinction Rebellion Italy Extinction Rebellion SydneyExtinction Rebellion Bondi Beach + Sydney's East Extinction Rebellion VIC Discussion Extinction Rebellion Tasmania XR Blue Mountains Performing Arts Collective (PAC) Group Extinction Rebellion SEQ Roma Animal Save Climate Save Italia Climate Save Italia Roma Climate Save

Pubblicato da Extinction Rebellion – Rome – Italy su Giovedì 16 gennaio 2020