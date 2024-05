Sostieni, difendi e diffondi Dinamo Press 

DINAMOpress è un progetto editoriale di informazione indipendente nato l’11 novembre 2012, e da allora non si è mai fermato. Articoli, inchieste, reportage, racconti, corsi di formazione, approfondimenti, fotografie, video, con un piede in Italia e lo sguardo verso il mondo. Una redazione intergenerazionale, sparsa in diversi luoghi del mondo, precaria e stressata.

In piena pandemia abbiamo lanciato la rivista Dinamo Print, un esperimento bellissimo che ci ha portato a pubblicare cinque numeri, ma la carta stampata in aggiunta alla nostra esperienza digitale ha sovraesposto la nostra redazione in termini economici, quantità di lavoro, e capacità di gestione.

Oggi, dopo aver chiuso la rivista, siamo in grande difficoltà, mancano i fondi, manca il tempo, ma di sicuro non ci manca la passione e l’impegno per portare avanti un progetto più che mai necessario nell’ecosistema mediale contemporaneo.

Perché sostenere Dinamo Press?

La guerra in Ucraina e quella in Palestina ci hanno mostrato un sistema mediatico tradizionale – televisioni e giornali – imbavagliato, in mano a pochi imprenditori, e incapace di far emergere inchieste e voci dal basso. Purtroppo nel mondo digitale non va meglio: click baiting, autoreferenzialità, notizie ingannevoli, media indipendenti finanziati da fondazioni bancarie, influencer che parlano solo di sé stessi…

In questo panorama Dinamo Press va sostenuto, difeso, e allargato. Per questo oggi attiviamo una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal o direttamente sul nostro conto bancario, tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno.

Dinamo Press scrive di movimenti sociali, femminismo e transfemminismo, movimenti LGBTQIA+, lotte per la casa, diritto alla città, ambientalismo, crisi climatica, sindacalismo sociale e radicale, lotte sul lavoro, precarietà, produzioni culturali e indipendenti. E lo fa non con un punto di vista “oggettivo” ma con un posizionamento incarnato e vivo, nelle lotte e per le lotte.

Supportare Dinamo Press significa sostenere un giornalismo indipendente, giovane ma non giovanilista, partigiano ma non collaterale, con una redazione che impara insieme come stare nel digitale, senza soccombere al digitale.

Difendere Dinamo Press significa supportare le inchieste, le interviste, le traduzioni, e soprattutto il lavoro quotidiano sul sito e la diffusione sui social media.

Diffondere Dinamo Press significa nuovi corsi di formazione, presentazioni di libri, approfondimenti, il festival Dinamica, e tutte le altre cose che vorremmo fare solo se…

Sostieni, difendi e diffondi Dinamo Press



Donazione a:

Dinamo Aps

Iban: IT60Y0501803200000016790388

Banca Etica

Link Paypal