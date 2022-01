Soberana, il vaccino del popolo. Videodoc da Cuba

C’è, in un’isola lontana, un vaccino contro il Covid-19 che è pubblico, sicuro e a basso costo. Anzi, ce ne sono quattro: Abdala, Soberana01, Soberana02 e SoberanaPlus. Si tratta di prodotti a “unità subproteica”, cioè la tecnica maggiormente sperimentata nel corso degli anni.

Il 15 novembre un gruppo di 35 volontari italiani è partito verso l’isola caraibica per partecipare a uno studio congiunto tra l’Istituto Finlay di L’Avana e l’Ospedale Amedeo Savoia di Torino. Obiettivo: testare il Soberana Plus come terza dose universalmente somministrabile, dopo Moderna, Pfizer, Astra Zeneca o Johnson&Johnson.

I volontari sono stati sottoposti a visite mediche tutti i giorni fino al 25 novembre e poi sono tornati in Italia. 28 giorni dopo i medici dell’ospedale torinese hanno fatto i prelievi del sangue per le analisi e il conteggio degli anticorpi.

Questo videodocumentario è stato girato da Federico Mariani, sindacalista Usb e volontario dello studio, nei giorni trascorsi a Cuba.