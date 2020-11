In mezzo all’emergenza sanitaria a Roma sgomberano il Cinema Palazzo

Intorno alle 6.15 di questa mattina decine di agenti e 15 blindati della polizia hanno invaso il quartiere romano di San Lorenzo e circondato il Cinema Palazzo con sede in piazza dei Sanniti per procedere allo sgombero. Già nei giorni scorsi era stata staccata luce e acqua, mentre da diverse settimane, la Digos si appostava quotidianamente all’esterno dello spazio. Contemporaneamente, a pochi chilometri di distanza, in via Taranto, le forze dell’ordine sgomberavano anche un edificio occupato dal 2016 da Forza Nuova. Forse, in un probabile tentativo di giocarsi pubblicamente la carta del “ristabilimento della legalità” contro gli “opposti estremismi”.

Ma non c’è nulla che accomuna il Cinema Palazzo e l’occupazione del gruppo di estrema destra. Al Cinema Palazzo Virginia Raggi intervenne durante un dibattito in campagna elettorale, proprio sul tema della tutela degli spazi sociali allora minacciati da una delibera votata dalla precedente giunta Marino. L’occupazione del Cinema Palazzo ha sventato la nascita di un casinò nel quartiere studentesco, riempiendo un edificio vuoto di una produzione culturale indipendente e di alto livello, di momenti di socialità fuori dalle logiche di mercato, di solidarietà senza confini. Inoltre, riguardo le sorti dello spazio era stato aperto presso la Regione un tavolo di trattative istituzionale che coinvolgeva anche la proprietà dello stabile.

In questo periodo di emergenza sanitaria, il Cinema Palazzo rappresenta il centro di raccolta e distribuzione di pacchi alimentari del quartiere. Da marzo a luglio e poi di nuovo da settembre circa 50 famiglie in difficoltà economica di questo quadrante romano sono state aiutate da attivisti e attiviste degli spazi sociali, tra cui il Cinema Palazzo. Alla notizia dello sgombero, abitanti del quartiere, atleti della polisportiva popolare Atletico San Lorenzo (che nello spazio aveva sede), membri del comitato d quartiere Libera Repubblica di San Lorenzo, numerosi militanti sono immediatamente giunti a San Lorenzo.

In questo momento stanno presidiando via degli Ausoni, a ridosso di una piazza dei Sanniti completamente blindata. Alle 12 è convocata una conferenza stampa, mentre alle 17 l’appuntamento aperto a tutta la cittadinanza è presso il Cinema Palazzo, dal lato di via degli Ausoni all’incrocio con via Tiburtina