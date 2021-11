Presentazione: «Umanità a perdere. Sindemia e resistenze»

«Siamo dentro un inferno neoliberista che in questo momento storico, segnato da un’immane paura, ha reso ben visibili i tratti di un domani già scritto accelerando processi autoritari e sicuritari in atto. Alla paura e all’incertezza di futuro la risposta è più sicurezza, più controllo, più repressione». Sono le parole riportate sulla quarta di copertina di «Umanità a perdere. Sindemia e resistenze», un libro collettivo per riflettere su come controllo e resistenze si riarticolino nella fase segnata dal Covid-19.



Ne parliamo mercoledì 1 dicembre a Esc (via dei Volsci, 159 – Roma) con:



Italo Di Sabato (Osservatorio repressione)



Claudio Dionesalvi (insegnante e giornalista, tra gli autori del libro)



Introduce e coordina: dinamopress

A seguire apericena a sostegno dell’Osservatorio Repessione

