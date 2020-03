Non Una Di Meno, Non Un Grado In Più

Oggi alle 15.00 a piazza dell’Esquilino si terrà il flash mob organizzato da Non Una di Meno e Fridays for Future che darà avvio alle giornate dello sciopero femminista globale dell’ 8marzo. I due movimenti in maniera congiunta hanno deciso di organizzare comunque un’azione pubblica anche in questi giorni di restrizione della libertà di movimento a causa dell’epidemia di Coronavirus, per ribadire il diritto all’autodeterminazione sui corpi e contro la violenza che ogni giorno la nostra specie attua contro le altre specie e il pianeta tutto.

Non Un* Di Meno, Non Un Grado In Più Non Un* Di Meno, Non Un Grado In PiùOggi alle 15:00 a Piazza dell'Esquilino Sciopero globale 2020 è anche sciopero dei generi, dai ruoli e dai consumi Lanciamo nella giornata dello Sciopero Globale Trasnfemminista del 2020 lo sciopero di genere e dai generi, dai consumi e dalle grandi opere per costruire alternative a questo sistema.CON lo sciopero dei e dai generi pratichiamo la liberazione di tutte le soggettività e affermiamo il diritto all’autodeterminazione sui corpi contro le violenze, le patologizzazioni e psichiatrizzazioni imposte alle persone trans e intersex e contro l’abilismo che discrimina le persone differentemente abili.Con lo sciopero dei consumi e dai consumi riaffermiamo la volontà di imporre un cambio di sistema che disegni un modo di vivere sulla terra alternativo alla guerra, alle colonizzazioni, allo sfruttamento della terra, dei territori, dei corpi umani e animali.Evento Fb: https://www.facebook.com/events/s/non-una-di-meno-non-un-grado-i/208453693851085/ Pubblicato da Non Una Di Meno – Roma su Giovedì 5 marzo 2020

Questa settimana è iniziata con il divieto dello sciopero del 9 marzo da parte della commissione di garanzia, ed è proseguita con l’emanazione del Decreto legislativo 65/17 che limita enormemente la possibilità di tenere manifestazioni ed eventi pubblici, rendendo nazionali restrizioni già in atto da giorni nelle regioni più colpite dall’epidemia. Come si legge nel comunicato di Non Una di Meno Milano: «non vogliamo costruire una manifestazione che escluda i soggetti più vulnerabili ed esposti ai pericoli reali del virus» ma «non possiamo però rinunciare a questa giornata di lotta». Seguendo questa linea tutte le assemblee territoriali di Non Una di Meno in tutta Italia stanno lanciando diversi modi per costruire e partecipare allo sciopero femminista globale: dallo sciopero virtuale allo sciopero dei consumi, dalle performance in piazza alle azioni online, dalla costruzione di momenti virtuali di incontro alla costruzioni di reti reali di sostegno per chi è sola e senza supporto in questi giorni difficili.

A Roma il primo evento è, quindi, oggi a piazza dell’Esquilino, e si prosegue domani con il flash mob “lo sfruttatore sei tu”, riadattamento del flash mob “El violador eres tu” del collettivo Las Tesis già performato in decine di piazza in tutta Italia, per poi proseguire con alcune iniziative territoriali, tra cui una piazza nel quartiere di Centocelle e una al Trullo.

Tutti gli aggiornamenti sugli eventi per l’8 marzo a Roma: https://www.facebook.com/events/547620999222585/

Foto: Gaia di Gioacchino