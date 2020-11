Maratona live sulle elezioni negli Stati Uniti

Quattro anni dopo lo shock per l’elezione di Donald Trump, gli statunitensi tornano al voto. Devono decidere se confermare il presidente più a destra della loro storia o eleggere l’ex vicepresidente Joe Biden. Elezioni decisamente poco ordinarie, in mezzo ad una pandemia globale, con il voto per posta e anticipato protagonista come mai prima, e con concrete preoccupazioni sulla tenuta democratica del paese. Negli ultimi anni però abbiamo anche visto crescere candidati socialisti e della sinistra del Partito Democratico, sia in ambito federale che locale, e movimenti radicali come quelli contro le armi e contro la brutalità della polizia. E se l’opzione Biden non scalda di certo i cuori, altri quattro anni di Trump eroderebbero ancora una democrazia sempre più fragile. Come sempre, la posta in ballo non è solo il futuro degli USA.

Seguiamo le elezioni più complicate della storia statunitense con un live, non solo e non tanto per commentare insieme i risultati ma soprattutto per discutere del presente e del futuro degli Stati Uniti.

Dalle ore 23 di martedì 3 novembre alle ore 2 del 4 novembre dai canali Facebook e Youtube di DinamoPress.

Intervengono:

Pietro Bianchi

Luca Celada

Jorge Cuellar

Ida Dominijanni

Michael Hardt

Federico Larsen

Luca Peretti

Alessandro Pes

Simone Pieranni

Valerio Renzi

Tania Rispoli

Giulia Sbaffi

Foto di copertina: Hamilton Nolan, comizio di Trump a Johnstown. Leggi l’articolo