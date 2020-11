Maratona live sulle elezioni negli Stati Uniti (video nell’articolo)

Durante la diretta interverranno Pietro Bianchi, Luca Celada, Jorge Cuellar, Ida Dominijanni, Davide Grillo, Michael Hardt, Federico Larsen, Luca Peretti, Alessandro Pes, Simone Pieranni, Valerio Renzi, Tania Rispoli, Giulia Sbaffi.

Quattro anni dopo lo shock per l’elezione di Donald Trump, gli statunitensi tornano al voto. Devono decidere se confermare il presidente più a destra della loro storia o eleggere l’ex vicepresidente Joe Biden. Elezioni decisamente poco ordinarie, in mezzo ad una pandemia globale, con il voto per posta e anticipato protagonista come mai prima, e con concrete preoccupazioni sulla tenuta democratica del paese.

Negli ultimi anni però abbiamo anche visto crescere candidati socialisti e della sinistra del Partito Democratico, sia in ambito federale che locale, e movimenti radicali come quelli contro le armi e contro la brutalità della polizia. E se l’opzione Biden non scalda di certo i cuori, altri quattro anni di Trump eroderebbero ancora una democrazia sempre più fragile. Come sempre, la posta in ballo non è solo il futuro degli USA.