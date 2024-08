Lettera dal carcere di Pakshan Azizi: occultamento e svelamento della verità

Fin dall’infanzia, ha imparato la lotta per la sopravvivenza attraverso le storie e le ninne nanne della madre, che trasmettevano l’essenza della vita e della libertà. La voce rassicurante della madre l’ha aiutata a crescere e a maturare nonostante le difficoltà.

Per molto tempo ha vissuto nell’incessante ricerca di rimanere viva, di trovare un modo di essere e di scoprire il significato dell’esistenza. In un’estate torrida, una ventina di persone irruppero nella casa della zia, usando tattiche di intimidazione di Stato, credendo di arrestare una terrorista. Con le mani legate e una pistola puntata alla testa, la diciassettenne, in visita alla zia per la prima volta dopo dieci anni, fu gettata a terra insieme ad altri tre membri della famiglia. I suoi rapitori sono saliti di di lei e la sua famiglia con un sorriso, a significare potere e trionfo.

Le scene di massacro e distruzione di migliaia di famiglie curdo-siriane si sono svolte come un tragico film davanti ai suoi occhi. Era una corsa tra la vita e la morte. In condizioni di estrema debolezza fisica, si è aggrappata alle pareti della sua cella di isolamento per non cadere. Era stata imprigionata nella stessa cella nel 2009 con le stesse accuse di “essere curda” e “essere donna”.

Poteva sentire i colpi di tosse di suo padre dal reparto 3. Di recente era stato operato per un tumore e aveva avuto un ictus. Era preoccupata per le sue condizioni e per quelle degli altri due membri della famiglia.

Il primo giorno di interrogatorio, si sono offerti di risolvere il caso in modo pacifico senza andare in tribunale! Durante l’interrogatorio è stata torturata più volte, il suo corpo è stato appeso e poi sepolto a dieci metri di profondità prima di essere riportato in superficie. L’obiettivo era lasciarla disillusa e distrutta.

La memoria storica è piena di questi eventi. Fin dall’infanzia è stata etichettata come separatista e membro del secondo sesso, mai riconosciuta come cittadina a tutti gli effetti. Per l’autorità centrale i curdi sono insignificanti e non contano nulla, ma per le loro sentenze portano il fardello più pesante e più grande.

Ancora una volta, durante l’interrogatorio, le vengono fatte notare la sua disillusione e la sua rottura.

Un essere umano è definito dal suo genere (la prima dimensione della percezione), dalla lingua, dalla cultura, dall’arte, dalla condotta, dalla libertà, dal modo di vivere e dall’ideologia generale. Quando una di queste dimensioni della vita viene annullata o tagliata, non c’è più spazio per una vita umana. Se si annulla la volontà di una donna, in quanto essere umano dignitoso, non c’è più spazio per una vita libera. Questo significa un declino degli standard umani-etici-politici, dove la vita, priva della propria identità, si mette sulla difensiva ed entra in una fase di ribellione.

Viene ripetutamente sbattuta sulla sedia. Insulti, umiliazioni e minacce riempiono la stanza, esacerbati dalle peggiori condizioni psicologiche e fisiche derivanti da un prolungato sciopero della fame e da cinque mesi di isolamento, la forma più terribile di tortura mentale, dove le pressioni dell’identità e della storia si fanno sentire. Questa tortura non è che una piccola goccia nell’oceano della storia, con i pugni chiusi dell’interrogante che ogni volta afferma la sua autorità di uomo di Stato. Il suo ruggito diventa un grido: “Perché nascondete la verità?”.

Avete nascosto la più profonda verità sociale: l’essenza della donna, la sua identità, il suo essere curda, la sua vita e la sua libertà. Di quale verità e di quale occultamento state parlando?

L’autoritarismo, il sessismo e l’estremismo religioso sono le cause principali delle crisi sociali, politiche, economiche e culturali. Pertanto, queste cause non possono essere la soluzione. Sono le persone stesse a possedere la coscienza e la volontà sociale e politica necessarie per superare queste crisi. Nascondere la verità sulle donne, sui curdi e su tutte le comunità emarginate, così come soccombere alle distorsioni storiche, rappresenta il più grande occultamento della verità.

Non sono solo i curdi ad avere problemi; c’è un problema più ampio in gioco. La differenza tra il centro (مركز) e la periferia (مرز) sta in una sola lettera: ‘K’ (ك). Questa lettera rappresenta l’occultamento della verità, e questo occultamento è radicato nel centro stesso.

Ignorare semplicemente un problema invece di affrontarlo non può mai essere una soluzione. Distruggere il potenziale delle donne e delle comunità emarginate attraverso paura e intimidazione è inaccettabile. La democrazia e la politica non dovrebbero mai temere di sfidare realtà sociali che hanno una ricca memoria storica di genocidi, negazioni e annientamenti.

È in isolamento da mesi, con frequenti emorragie e continui scioperi della fame, la sua salute è in condizioni critiche. Si può fare qualcos’altro oltre a prosciugare forze di qualcuno per estrarre informazioni? Ripete a voce alta a se stessa che è una piccola goccia in un vasto oceano il cui flusso è inevitabile. Si massaggia le gambe per riuscire a stare in piedi. Si alza, si abbassa, e non è imprevedibile; abbiamo intrapreso questo viaggio con questi alti e bassi. Questo è il senso della nostra vita: il dolore che non ci uccide ci rende più forti. Abbiamo sentito e vissuto con tutto il nostro essere l’essenza della vita al limite dell’esistenza e dell’inesistenza.

Il primo cadavere che vide fu quello di Khadija, con le mani legate e bruciata dal marito e dal fratello. Ha giurato di non smettere mai di difendere i diritti delle donne. Migliaia di donne e bambini hanno visto uomini decapitati davanti ai loro occhi durante gli attacchi dell’ISIS, sono state fatte prigioniere e violentate. La cultura dello stupro inflitto alle donne, alle madri che tenevano in braccio i loro neonati mentre il latte si prosciugava e ai bambini scalzi – centinaia dei quali sono stati adagiati petto a petto sulle rocce di Şengal – è stata ampiamente riportata dai media. Questo crimine contro l’umanità è così vasto che non può essere catturato appieno, nemmeno in centinaia di libri. Altrove, a Kobanê e in altri luoghi, decine di donne e bambini sono stati bruciati e fatti a pezzi dagli attacchi aerei turchi in Rojava, i loro corpi smembrati dagli attacchi dell’ISIS.

Si sveglia bruscamente, incapace di alzarsi, e inizia a vomitare: una purga del trauma storico. Viene costretta a sedersi, riprendono le minacce e le umiliazioni. “Perché sei andata in Siria? Perché non sei andata in Europa?”. E le domande continuano! Ha un forte senso di attrazione per l’Occidente. Sembra che stia proiettando i suoi sogni o che sia stato attirato verso qualcosa che desidera ardentemente!

Dopo la delusione e il fallimento del caso del 2009, a causa del soffocante ambiente politico e sociale, si è ritrovata lontana dalla sua patria (il luogo che sentiva come l’abbraccio di una madre). La vita aveva perso il suo significato. Si è trasferita in un luogo che le apparteneva (come hai detto, il Kurdistan siriano è nostro, così come il Kurdistan turco e iracheno). Quindi, non è andata da nessuna parte al di fuori di ciò che le spettava di diritto. Iniziare un nuovo capitolo per il Medio Oriente, soprattutto lavorando nei campi profughi, avrebbe potuto essere il più grande contributo morale ed etico a una comunità che ha sofferto a lungo sotto l’oppressione. A svolgere questo lavoro umanitario, che diventa rivoluzionario attraversando le frontiere, c’eri anche tu?

La voce si alza: Sono tutti membri del PKK lì?

Etichettare un’operatrice sociale che ha adottato un approccio umanitario, libero dall’oppressione e visto attraverso una lente non scientifica, oggettiva e priva di essenzialismo, come membro di una qualsiasi organizzazione sulla base di alcune foto (che mostrano armi in mano a donne, anziani e giovani in ogni casa, quartiere e accampamento durante l’apice della rivoluzione) – riflette un’incomprensione della questione.

Inizialmente credeva in un cambiamento rivoluzionario di mentalità e in un cambiamento della visione del mondo delle persone, seguito da cambiamenti strutturali. All’interno di una rivoluzione, naturalmente, si forma e si modella il carattere di una persona. Il tradimento e l’eroismo si accentuano quando vengono messi alla prova nel contesto delle responsabilità sociali e politiche. Tuttavia, il suo lavoro è diverso. L’adozione di un approccio democratico e sistematico e la ricostruzione di una società etico-politica attraverso attività civiche e umanitarie forniscono soluzioni più tangibili e di maggior valore pratico.

Bisogna accettare le differenze locali, ma questo non equivale al separatismo. Il sistema di una mentalità rivoluzionaria segue il proprio percorso. La democratizzazione della società implica la democratizzazione della famiglia per superare i pregiudizi di genere, la democratizzazione della religione per superare il dogmatismo religioso (non l’ostilità religiosa) e la democratizzazione di tutte le istituzioni esistenti per evitare l’autoritarismo. Tutto ciò forma un quadro teorico comune che evita di cadere nella dittatura e di eliminare le tradizioni autentiche dei popoli della regione, che sono una parte significativa della loro identità ed esistenza.

Tutte le sue attività e i suoi sforzi sono stati finalizzati al servizio e all’adempimento del suo dovere storico nei confronti delle esperienze vissute e delle oppressioni storiche. È fermamente convinta che la strada giusta per realizzare una società democratica sia quella di un approccio democratico alla costruzione di una società etico-politica in cui le persone deliberino sui problemi sociali, li rendano oggetto delle loro preoccupazioni e trovino soluzioni. La massima partecipazione delle persone alla soluzione dei problemi della società garantirà la coesione sociale e l’uscita dalla crisi. Questa è l’essenza del vivere con la consapevolezza femminile che il raggiungimento della democrazia porterà al raggiungimento della libertà.



Io sono lei. Lei è me. Ma io sono solo una goccia nell’oceano. Lei è l’oceano. Il nostro flusso è inevitabile. Siamo svelate.

Pakshan Azizi

Prigione di Evin, Luglio 2024