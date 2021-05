La rotta di Ixchel: zapatisti e zapatiste in viaggio verso l’Europa

La delegazione marittima dell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale, rinominata Escuadrón 421 si è recata ieri presso la Isla Mujeres, da dove salperà verso l’Europa, con arrivo previsto a metà giugno. Il subcomandante Mosisés, capo militare e portavoce zapatista, ha accompagnato la delegazione composta da quattro donne, due uomini e una trans che ricorreranno trenta paesi per cincontrare nel vecchio continente quelli e quelle che lottano per la vita e contro il capitalismo. Pubblichiamo qui il comunicato dell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale per annunciare la partenza della delegazione verso l’Europa.

La Montaña uscirà.

Da una delle case de Ixchel, la madre dell’amore e la fertilità, la nonna di piante e animali, madre giovane e madre anziana, la rabbia nella quale il dolore della terra si trasforma quando è ferita e macchiata, uscirà la Montaña.

Una delle leggende maya racconta che Ixchel si distese sul mondo in forma di arcobaleno. Lo fece per dare così al pianeta una lezione di pluralità e inclusione, e per ricordargli che il colore della terra non è uno solo, bensì molti, e che tutti, senza smettere di essere quel che sono, illuminano la meraviglia della vita. E lei, Ixchel, la donna arcobaleno, abbraccia tutti i colori e li rende parte di sé.

Nelle montagne del sudest messicano, nella lingua di radice maya dei più vecchi tra i vecchi, si narra una delle storie di Ixchel, madre-luna, madre-amore, madre-rabbia, madre-vita.

Parlando il Vecchio Antonio, così disse: «Da oriente venne la morte e la schiavitù. Arrivò e basta. Non possiamo cambiare niente di ciò che è stato.

Ma così disse Ixchel: “Che domani ad oriente navighino la vita e la libertà nella parola delle mie ossa e sangue, le mie figlie. Che non comandi un colore. Che non comandi nessuno affinché nessuno ubbidisca e che ognuno sia ciò che è con gioia. Perché la pena e il dolore vengono da chi vuole specchi e non vetri per affacciarsi su tutti i mondi che io sono. Con rabbia bisognerà rompere 7 mila specchi fino ad alleviare il dolore. Molta morte dovrà dolere perché, finalmente, il cammino sia la vita. Che l’arcobaleno incoroni dunque la casa delle mie figlie, la montagna che è la terra dei miei successori”.

Quando l’oppressione arrivò in ferro e fuoco sul suolo maya, il Ts´ul, arrivato da lontano, vide molte figure della dea arcobaleno e così chiamò questa terra: Isla Mujeres.

Una mattina del domani, quando la croce parlante invochi, non il passato, ma il futuro, la montagna navigherà fino alla terra del Ts´ul e attraccherà di fronte al vecchio olivo che dà ombra al mare e identità a chi vive e lavora su quelle coste.»

Il giorno 3 maggio dell’anno 21 del secolo 21, da Isla Mujeres, Quintana Roo, Messico, salperà la Montaña per attraversare l’Atlantico in una traversata che sa molto di sfida e niente da rimproverare. Nel sesto mese del calendario, avvisterà le coste del porto di Vigo (Ciudad olívica), Pontevedra, nella Comunità Autonoma della Galizia, Stato Spagnolo.

Se non si potrà sbarcare, sia per il COVID, migrazione, pura discriminazione, sciovinismo, o che si sbagliano di porto o l’ostia, saremo preparati.

Siamo pronti ad aspettare e lì, di fronte alle coste europee, spiegheremo un grande striscione che dica «Sveglia!». Aspetteremo di vedere se qualcuno leggerà il messaggio e poi se, in effetti, si sveglierà; e di vedere ancor di più se farà qualcosa.

Se l’Europa del basso non vorrà o non potrà, allora, previdenti, abbiamo 4 cayucos con rispettivi remi ed intraprenderemo il ritorno. Certo, ci vorrà un po’ per arrivare a scorgere le sponde della casa di Ixchel. I cayucos rappresentano 4 tappe del nostro essere zapatisti:

1) La nostra cultura come popolo originario di radice maya. È il cayuco più grande dentro il quale possono starci gli altri 3. È un omaggio ai nostri antenati.

2) La tappa della clandestinità e la sollevazione. È il cayuco che segue il primo per dimensione, ed è un omaggio ai caduti del primo gennaio 1994.

3) La tappa dell’autonomia. È il terzo per volume, dal maggiore al minore, ed è un omaggio ai nostri villaggi, regioni e zone che, in resistenza e ribellione, hanno innalzato ed innalzano l’autonomia zapatista.

4) La tappa dell’infanzia zapatista. È il cayuco più piccolo che hanno dipinto e decorato bambini e bambine zapatiste con le figure ed i colori che hanno deciso loro.

Ma, se riusciremo a sbarcare ed abbracciare con la parola coloro che là lottano, resistono e si ribellano, allora ci saranno festa, ballo, canzoni, e cumbie ed i fianchi scuoteranno suoli e cieli distanti tra loro.

E, su entrambi i lati dell’oceano, un breve messaggio inonderà tutto lo spettro elettromagnetico, il cyberspazio e l’eco sarà nei cuori:

вторгнення почалося

bosqinchilik boshlandi

a invasión comezou

Die Invasion hat begonnen

istila başladı

la invasió ha iniciat

l’invasione hè principiata

invazija je započela

invaze začala

инвазията е започнала

invasionen er startet

invázia sa začala

invazija se je začela

la invado komenciĝis

the invasion has started

invasioon on alanud

inbasioa hasi da

hyökkäys on alkanut

l’invasion a commencé

mae’r goresgyniad wedi cychwyn η εισβολή έχει ξεκινήσει

tá an t-ionradh tosaithe

innrásin er hafin

l’invasione è iniziata

بدأ الغزو

êriş dest pê kiriye

iebrukums ir sācies

prasidėjo invazija

d’Invasioun huet ugefaang

започна инвазијата

bdiet l-invażjoni

de invasie is begonnen

invasjonen har startet

حمله آغاز شده است

rozpoczęła się inwazja

a invasão começou

invazia a început

вторжение началось

инвазија је започела

invasionen har börjat

“L’invasione è iniziata”.

.-.. .- / .. -. …- .- … .. — -. / …. .- / .. -. .. -.-. .. .- -.. — (in alfabeto morse)

E forse, solo forse, Ixchel, dea luna, sarà allora illuminazione sul nostro cammino e, come in questa alba, luce e destino.

In fede.

Dal Centro di Addestramento Marittimo-Terrestre Zapatista

Semillero Comandanta Ramona. Zona Tzotz Choj.

Il Sup Galeano.

Messico, 26 aprile 2021. Luna piena.

