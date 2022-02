DinamoSprint – Incontro con Elisa Cuter

Binarismo di genere, rappresentazioni cinematografiche, diversity management… Sono alcuni dei temi trattati nel quarto numero di Dinamoprint che intersecano anche la riflessione di Elisa Cuter, ricercatrice, editor de “Il Tascabile” e autrice del saggio di recente uscita Ripartire dal desiderio.

Con lei ci prenderemo un “aperitivo virtuale” in diretta sui nostri canali social (pagina Facebook e Instagram di Dinamopress) venerdì 4 febbraio. Una chiacchierata di mezz’ora per indagare questioni urgenti e su cui spesso si scatena un dibattito acceso: che rapporto c’è fra norma e desiderio? Quanto le legittime richieste di inclusione sociale possono essere influenzate e sfruttate dagli interessi economici delle piattaforme? In che modo l’identità (personale e di genere) ha a che fare con l’immaginario e con le rappresentazioni artistiche? Tanti punti per un dialogo serrato a due voci, che fa parte del nostro ciclo di incontri “DinamoSprint”.

