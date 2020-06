Dinamo Talk 3/ United States is Burning

Dopo tre mesi di pandemia, negli Stati Uniti ci sono 40 milioni di disoccupati. Un cittadino su quattro, infatti, ha fatto richiesta del sussidio. Al “fronte”, ovvero negli ospedali e nei servizi essenziali, le donne (infermiere, commesse nei supermercati, ecc.) hanno pagato e stanno pagando un prezzo altissimo, in termini di contagio, fatica, sofferenza; a fronte di salari da fame. E saranno sempre le donne, prevalenti nei servizi tutti, a pagare di più il «cataclisma occupazionale» in corso. Intanto l’America brucia, dopo l’ennesima uccisione di un cittadino nero da parte della polizia bianca. Neanche a dirlo, tra le decine di migliaia di morti per Covid-19 i più colpiti sono stati fin qui neri e ispanici.

Nel disastro americano, si stanno però consolidando sempre di più nuovi fenomeni sindacali, con rilevante protagonismo di donne, giovani, afroamericani. Tania Rispoli e Pietro Bianchi, ricercatori, redattori di DINAMOpress e attivisti sindacali all’Università, nel seminario telematico del 19 giugno ci racconteranno quanto sta avvenendo nel mondo del lavoro, in quello della disoccupazione di massa, nella ripresa delle rivolte anti-razziste.