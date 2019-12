“Cosa può una nave”. Il primo testo di Mediterranea Edizioni

«Ci sembrava necessario mettere in campo una pratica capace di determinare spiazzamento e quantomeno di alludere a una mossa “offensiva”, al di là del carattere necessariamente difensivo della resistenza e per riqualificare il terreno su cui quest’ultima si determina.

E allora, perché non agire direttamente nel vivo delle contraddizioni del dispositivo retorico e politico della campagna governativa? Perché non comprare e mettere in mare una nave? Una nave battente bandiera italiana, in modo che nessun governo potesse chiuderle i porti del nostro Paese».

Sandro Mezzadra e Beppe Caccia, 13 dicembre 2018

Mediterranea è stata un atto di coraggio, la dimostrazione che si può fare. Si può comprare una nave e strappare le persone da morte certa. Si può evitare di piangere i morti e al contrario sorridere ai vivi e condividere con loro il futuro e la battaglia per il diritto, fondamentale, alla libertà di movimento.

Difficile sintetizzare “cosa può una nave”, cosa è riuscita a fare Mediterranea in un anno. 237 vite è qualcosa di enorme. Crediamo che questa esperienza possa anche raccontarsi e dare voce, costruire le parole, attribuire dei significati, non arrendersi alla superficialità del dibattito pubblico. Durante questi 12 mesi da più parti è venuta questa domanda: «È giusto salvare le persone in mare?». Per noi nessuna risposta negativa è contemplata.

Da qui l’idea delle “Edizioni Mediterranea”, di un numero 0 che esplori la potenzialità di un anno intenso vissuto grazie all’impegno e alla passione di incredibili equipaggi di mare e di terra e grazie, soprattutto, al coraggio di chi ha scelto di navigare e trasmetterci la potenza della libertà.