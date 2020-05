Corteo e assemblea al Tufello: «i buoni spesa non bastano»

DOVE SONO I NOSTRI BUONI SPESA? CORTEO E ASSEMBLEA AL TUFELLO

Siamo volontar*, attivist* e cittadin* del III Municipio che in questi mesi di epidemia hanno reagito all’emergenza sanitaria diventata crisi sociale organizzandosi insieme per non lasciare indietro nessuno. Abbiamo dato vita ad una rete di solidarietà e mutuo aiuto (Terzo a Domicilio) e ci siamo occupati della consegna a domicilio di spesa e farmaci per i nostri vicini più fragili, di consulenze e orientamento gratuito per lavorator* e disoccupat*, di un servizio di sostegno psicologico.

Oggi ci siamo incontrati per la prima volta in piena sicurezza in molti di noi. Abbiamo affrontato l’emergenza sanitaria distribuendo aiuti alimentari a centinaia di famiglia, ma vediamo i buoni spesa che non arrivano e per questo abbiamo voluto dare vita a un breve momento di mobilitazione con un corteo per le strade del quartiere: se possiamo tornare a lavorare (per chi un lavoro ce l’ha) in sicurezza, possiamo anche manifestare in sicurezza!

Pensiamo che nelle prossime settimane sarà decisivo mobilitarsi dentro la crisi economica e sociale affinché a pagare non siano sempre gli ultimi e i più deboli.