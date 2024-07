“Cadevano le bombe a San Lorenzo”. Giornate in memoria del bombardamento del luglio del 1943

L’Anpi e la rete territoriale di San Lorenzo invitano a partecipare alle iniziative pubbliche in ricordo del Bombardamento di San Lorenzo del 19 luglio 1943 “𝘗𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘮𝘢 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘥𝘪 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢̀”.



Fare un uso attivo della memoria è necessario per riconnettere i fili tra passato e presente, proprio ora che sotto i nostri occhi in Palestina si sta compiendo un genocidio, che la guerra è tornata in Europa con il conflitto russo-ucraino, che lo spettro di un conflitto mondiale è all’ordine del giorno.



La guerra è entrata già concretamente nel nostro quotidiano con l’aumento delle spese in armamenti e i tagli alla spesa sociale; aggravando la povertà e le disuguaglianze di genere, di classe, e di provenienza geografica, con la torsione autoritaria in atto e l’attacco ai fondamenti solidali e democratici della Costituzione.



San Lorenzo si prepara a commemorare il 19 luglio 1943 in un quartiere che sta progressivamente cancellando i segni del bombardamento, e con essi quelli della sua cifra popolare e antifascista. Il rischio oggi è proprio la rimozione di quelle tracce, continuamente minacciate dalla speculazione edilizia che riempie ogni vuoto, anche quello intoccabile dei palazzi bombardati, in un processo incontrastato di privatizzazione della città.



Il calcio d’inizio lo ha dato L’atletico San Lorenzo con il torneo contro le violenze di genere Finchè vita non ci separi in memoria della partigiana Tina Costa, aperto a donne cis, persone trans, non binarie ed intersex. Il programma è proseguito con la festa in piazza per la campagna di azionariato popolare dell’Atletico San Lorenzo e lo spettacolo teatrale al Giardino Verano Roma città ribelle – dalla battaglia di Porta San Paolo alla Liberazione. il 20 luglio Libera, un’altra Roma a cura di Libera contro le mafie in collaborazione con Nonna Roma, una giornata di attività nel quartiere e incontri su beni comuni e contrasto alla criminalità.

Segnaliamo in particolare:



Venerdì 19 luglio ore 18 partenza da Parco dei Caduti



la passeggiata resistente avrà le seguenti tappe: Parco dei Caduti, Tiburtina, Sardi, Tiburtina, Piazza dell’immacolata per ripercorrere i luoghi della resistenza di ieri e di oggi. Nel corso della passeggiata verrà presentato il progetto 𝗟𝗶𝗼𝗽𝗹𝗮𝗻𝗶, 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮, a cura di 𝗗𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗙𝗮𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗲 𝗙𝗹𝗮𝘃𝗶𝗮 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻𝗼.

A conclusione del percorso, alle 19.45 a Piazza dell’Immacolata “Dalla memoria personale alla memoria collettiva”. I cori Cora e il Canto necessario, diretti da Francesca Ferri, interpreteranno canti di lotta e di resistenza in ricordo di Giovanna Marini.

Intervengono: Davide Conti e Marina Pierlorenzi (ANPI Provinciale Roma).

Lunedì 22 luglio alle ore 19,00 a Piazza dell’Immacolata Ascanio Celestini leggerà alcuni brani tratti dal lavoro teatrale Storie di uno scemo di guerra.

