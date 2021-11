All you can Esc: lo streaming dell’assemblea

CLICCA QUI PER SEGUIRE LO STREAMING

La mobilitazione a difesa dell’atelier autogestito Esc è partita. Realtà autogestite, associazioni, attiviste/i, cittadine/i e rappresentanti istituzionali si incontrano per discutere come sostenere questa esperienza politica e sociale.

Le possibilità di un futuro migliore per la città di Roma dipendono anche dall’esistenza di luoghi come Esc. Il 20 ottobre scorso, però, un giudice ha stabilito che lo spazio sociale di San Lorenzo deve pagare oltre 230mila di affitti arretrati. Questo perché il 20% del canone concordato col comune nel 2009, e regolarmente pagato, è stato ricalcolato al 100% su base retroattiva. La sentenza afferma che Esc sarebbe in realtà un locale commerciale, cancellando in un colpo solo 17 anni di politica di base, autogestione, welfare dal basso, progetti solidali, produzione culturale indipendente, autoformazione.

Pochi giorni dopo la sentenza centinaia di docenti e ricercatori universitari, artiste e parlamentari, politici locali e lavoratrici di ogni tipo hanno firmato un appello a difesa di Esc. Tra loro Etienne Balibar, Donatella Di Cesare, Walter Tocci, Elio Germano, Zerocalcare, Maura Cossutta e molti altri. Su change.org l’appello ha raccolto in poche ore oltre 1.500 sottoscrizioni.

Adesso è tempo di passare dalle parole ai fatti. All’assemblea di mercoledì è invitata a partecipare anche la nuova giunta capitolina. «Il primo atto di discontinuità con la gestione 5 Stelle sia la difesa e tutela di Esc e di tutte le realtà sociali e culturali che ogni giorno costruiscono una città migliore», dicono gli attivisti.