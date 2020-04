Il 25 aprile al Quarticciolo

Come ogni settimana, anche sabato 25 aprile, il comitato di quartiere del Quarticciolo, quartiere della periferia est di Roma, ha distribuito gratuitamente pacchi alimentari. Dall’inizio della quarantena si sono organizzati per sopperire alle mancanze del comune, con distribuzione di beni di prima necessità, supporto scolastico e molto altro.

Il 25 aprile, insieme ai pacchi, hanno regalato delle foto con un garofano rosso, dopo aver deposto gli stessi garofani sotto la targa dedicata ai partigiani presente in quartiere.

Nonostante la chiusura e l’isolamento, nel rispetto delle misure anti-contagio, il comitato ha organizzato l’iniziativa per commemorare la giornata della resistenza “ricordando che resistere è una pratica quotidiana che non si esaurisce nel ricordo, ma si tiene viva ogni giorno, così come dimostrano queste strade”, come riportato nel comunicato di Red Lab