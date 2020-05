Nuovi tentativi falliti di incursione armata in Venezuela

Negli scorsi giorni ci sono stati diversi momenti di tensione in Venezuela, che vive una profonda crisi politica ed economica da alcuni anni. Nonostante le divisioni in seno all’opposizione che finora ha fallito tutti i tentativi di golpe contro il governo di Maduro, in queste settimane sono ricominciate le operazioni paramilitari sostenute da Colombia e Stati Uniti.

Mentre l’embargo statunitense e la crisi economica colpiscono duramente il paese, così come la caduta del prezzo del petrolio che rimane la principale risorsa economica del paese, pochi giorni fa il presidente statunitense Trump ha messo una taglia di 15 milioni di dollari su Maduro e di 10 milioni di dollari per altri membri del governo, con l’accusa di narcotraffico. Negli stessi giorni, sono state denunciate manovre militari navali statunitensi nel Mar dei Caraibi e spostamenti di contingenti dell’esercito colombiano lungo la frontiera colombo-venezuelana.

Nel pieno della quarantena e dell’emergenza della pandemia globale, nuovi tentativi di azioni paramilitari contro il governo bolivariano sono dunque avvenuti in questi ultimi giorni.

Pare che la politica statunitense, che ha anche bloccato il passaggio di container pieni di materiali sanitari destinati al Venezuela, stia scommettendo proprio sulla degenerazione della crisi pandemica. Ma nonostante questo la situazione nel paese è al momento sotto controllo, i medici sono stati inviati in tutti i territori, si stanno facendo test di massa, con il tasso più alto in America Latina rispetto alla popolazione (al giorno di oggi sono state effettuati 394.125 test) e al momento sono stati registrati 357 casi e 10 decessi.

In questo contesto, il governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela ha fermato domenica scorsa un’operazione mercenaria che ha tentato l’entrata nel paese dalle coste dello stato della Guaira, tentativo fallito in cui sono morti otto mercenari e due sono stati arrestati dalle forze armate bolivariane. Il giorno successivo invece, presso la costa di Aragua, a due ore dal porto di Caracas, sono stati arrestati otto mercenari, di cui due statunitensi, e nel pomeriggio altri due ex poliziotti venezuelani, anch’essi parte dell’operazione Gedeon in corso in questi giorni.

In questa operazione militare sono coinvolti diversi ex militari venezuelani assieme a Jordan Goudreau, ex soldato statunitense attualmente direttore dell’impresa di contractor Silvercorp Usa, coordinati da un ex militare venezuelano attualmente esiliato negli Stati Uniti.

Il piccolo e meraviglioso villaggio di pescatori Chuao, raggiungibile solo via mare o via aerea, è circondato dalla selva e dalle piantagioni di cacao, la seconda produzione della zona dopo la pesca. Tra il fiume, le cascate nella selva, le palme e le spiagge bianche caraibiche che circondano la comuna socialista di Chuao vivono poco meno di cinquemila persone. Dalle montagne e dalle piccole lance i pescatori controllano la costa giorno dopo giorno: così è stato scoperto e neutralizzato il contingente golpista che provava ad attraccare al piccolo molo del villaggio, promettendo dollari in cambio del silenzio di donne e uomini che invece hanno prontamente resistito fermando i mercenari e chiamando a sostegno l’esercito bolivariano.

«Siamo un popolo unito, qui non accettiamo violenze, siamo coltivatori e pescatori ma siamo tutti anche miliziani chavisti», dicono con orgoglio i giovani pescatori davanti alle telecamere di Telesur dopo l’arresto dei mercenari.

Da Caracas, il giornalista franco-argentino Marco Teruggi, che da anni scrive e racconta la situazione nel paese, afferma che sono stati fermati militari e poliziotti venezuelani transfughi e contractor statunitensi, e denuncia le trame che legano questa operazione alla Colombia, il cui governo di estrema destra ha da sempre sostenuto Guaidó ed è legato strettamente agli Stati Uniti (lo stesso Guaidó è stato fotografato in passato con noti paramilitari colombiani). Secondo diverse fonti giornalistiche, sarebbero i campi paramilitari in Colombia il luogo dove, secondo quanto ammesso dagli stessi ex soldati statunitensi, si addestrano decine di ex militari venezuelani passati all’opposizione.

Come riportato da “Notas”, il ministro degli interni del Venezuela, Néstor Reverol, ha rivelato che durante la prima operazione sono stati sequestrati dieci fucili, una pistola Glock 9 miliímetri, due mitragliatrici, sei camionette e una lancia a due motori, quaderni con dettagli dell’operazione, telefoni satellitari, uniformi e munizioni, e che nell’azione è caduto Colina Ibarra, detto il Pantera, incaricato dell’addestramento militare in un campo paramilitare in Colombia.

Sebbene il presidente Trump abbia negato che il suo governo sia implicato nei fatti, è evidente comunque la complicità statunitense nell’operazione.

Inoltre, Teruggi denuncia come la dichiarazione di estraneità da parte di Trump sia arrivata ben 48 ore dopo gli avvenimenti, solamente dopo che il governo del Venezuela ha reso noti i nomi dei contractor statunitensi fermati, Luke Denman, di 34 anni e Airan Berry, di 41 anni, pubblicamente riconosciuti come ex berretti verdi e impiegati dell’agenzia di contractor Silvercorps, secondo diverse fonti vicini a Guaidó. Secondo le testimonianze rilasciate dai due contractor e riportate da diversi media venezuelani, l’obiettivo era prendere il controllo dell’aeroporto per garantire la possibilità di sequestrare Maduro e condurlo così negli Stati Uniti.

Le tensioni tra Venezuela e Colombia, già intensificate nel corso dell’ultimo anno, aumentano ancora, mentre, allertano da Caracas, potrebbero esserci nuovi tentativi e nuove offensive nei prossimi giorni. Nel pieno della crisi e della pandemia, la violenza paramilitare e l’offensiva statunitense non si fermano.

Foto di copertina: La Tinta.