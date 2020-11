San Lorenzo contro lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo. Un Fotoracconto

Le immagini di un intenso pomeriggio di mobilitazione a San Lorenzo: dopo che nella mattinata di mercoledì 25 novembre agenti di polizia hanno sgomberato il centro autogestito del Nuovo Cinema Palazzo (con il plauso della sindaca Raggi), in migliaia si sono riversati per strada per esprimere solidarietà con l’esperienza di politica e cultura autogestita