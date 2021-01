Il rider maestro di jazz morto sul lavoro e le lacrime di chi promuove lo sfruttamento

Adriano era uno come tante e tanti altri: un lavoratore dello spettacolo, un musicista che non riusciva a vivere del proprio lavoro. Per questo, come altre migliaia di giovani e meno giovani è stato costretto a cercare altre soluzioni e ha trovato una delle numerose piattaforme di Food Delivery che in questi mesi di chiusure e restrizioni hanno visto un aumento vertiginoso di lavoro e profitto. Un lavoro spesso raccontato come un’occasione, un’opportunità per la quale ringraziare senza lamentarsi.

Adriano è morto ieri sera per un infarto, spingeva la sua macchina a causa di un guasto, nel bel mezzo di una consegna. Sarebbero tantissime le riflessioni da fare e gli elementi da sollevare: gli aiuti insufficienti del governo durante questa pandemia, i ritmi dei lavoratori del food delivery, le condizioni che vivono tutti i lavoratori dello spettacolo e della cultura.

La cosa che più ci colpisce e ci fa riflettere è però un’altra: il modo in cui queste vite e queste storie vengono raccontate. Si parla di Adriano solo dopo la scomparsa, quando diventa un fatto di cronaca che si può riportare suscitando facili emozioni.

Non si parla di Adriano e delle migliaia che come lui portano avanti una battaglia quotidiana fatta di salari da fame, occasioni inesistenti e porte sbattute in faccia. Sullo stesso quotidiano che riporta oggi la notizia, pochi giorni fa un corsivo di Aldo Cazzullo suggeriva un piano di rilancio del paese che partisse da un’attivazione professionale dei giovanissimi, “anche senza stipendio”, ma ricca di prospettive.

Un giorno si chiede di rilanciare il paese con il lavoro gratuito, il giorno dopo si piange per chi, non riuscendo ad arrivare a fine mese, è costretto a tanti, troppi lavori.

La storia di Adriano, come tante altre, ci racconta invece che non esistono prospettive senza salari dignitosi, reddito, diritti e welfare. Esiste solo una battaglia quotidiana che finisce sui giornali quando ormai è troppo tardi. Sarebbe bello se oggi a risuonare fosse solo la sua musica e non fossimo costretti ad assistere alle solite lacrime di coccodrillo.

Immagine da archivio