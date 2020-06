Presidio sotto l’Inps. Verso una mobilitazione generale dei lavorat* dello spettacolo

Continua la mobilitazione degli autonomi dello spettacolo, che domani venerdì 12 giugno alle ore 10.30 si troveranno assieme alle Clap – Camere del Lavoro Autonomo e Precario sotto la sede dell’Inps di cia Ciro Il Grande 21 a Roma per chiedere un reddito di continuità fino all’abrogazione delle norme di distanziamento sociale.

Dopo le manifestazioni del 30 maggio che si sono svolte in varie piazze d’Italia, tanti lavorat* dello spettacolo sono ancora in attesa di bonus, sussidi, cig e cigd. A oggi, infatti, i più fortunati di hanno ricevuto solo 600 euro, in 3 mesi di blocco totale delle attività, la maggior parte dei lavorat* precari e/o atipici non ha ricevuto ancora nessuno degli aiuti promessi.

Clap e autonomi dello spettacolo scendono dunque in piazza per:

Per esigere il pagamento immediato dei bonus, delle cig e delle cigd.

Per chiedere reddito di continuità fino all’abrogazione delle norme di distanziamento sociale, che diventi poi uno strumento di reddito a supporto di contratti precari e intermittenti.

Si tratta di un altro appuntamento in vista di una grande manifestazione nazionale dei lavorat* dello spettacolo.

Qui il link all’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2610928189125803/

Foto di copertina di Ilaria Turini