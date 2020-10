«A Napoli le premesse per un disastro perfetto»

Nella serata di ieri a Napoli si sono verificate proteste nel centro cittadino, culminate in scontri con le forze dell’ordine davanti al Palazzo della Regione. «Tu ci chiudi, tu ci paghi»: le rivendicazioni della piazza sembrano il frutto di una crisi economica e sociale acuita dalle misure per contrastare l’emergenza sanitaria, ma conseguenza di problematiche strutturali che presenta il tessuto lavorativo del capoluogo campano. In tanti hanno anche parlato di infiltrazioni da parte del crimine organizzato nonché della volontà dell’estrema destra di provare a porsi a guida delle mobilitazioni. Intanto, anche durante una manifestazione promossa da lavoratori dello spettacolo, precari e disoccupati si sono verificate cariche da parte della polizia. Abbiamo provato ad analizzare la situazione con l’attivista Alfonso De Vito

Commentando le proteste della scorsa notte a Napoli, tu hai posto l’accento sul contesto economico e su come le misure di contenimento della pandemia vadano a influire su quest’ultimo…

La situazione che si è creata a Napoli era annunciata, l’abbiamo scritto, detto. Da tempo a Napoli si avverte un clima molto pesante, di grande preoccupazione. Il tessuto sociale della cesce estenuato dalla scorsa primavera, quando la pandemia ha solo toccato la città e la regione. Ma da un punto di vista delle misure di contenimento, delle restrizioni, e delle conseguenze socio-economiche l’impatto è stato equivalente, trattandosi di un tessuto più fragile rispetto a quello di altre parti d’Italia. C’era già stata una forte sofferenza in tal senso, in parte mitigata da una serie di contributi a pioggia, ma c’è stata anche tanta delusione rispetto a contributi promessi e mai arrivati.

Uno dei segmenti più immediatamente colpiti dai primi provvedimenti è quello legato all’economia turistica, al settore terziario, ha subito un forte ridimensionamento. Parliamo di un segmento economico che noi spesso critichiamo, riconducibile a quel modello di sviluppo particolarmente instabile e diseguale, perché collegato alla rendita, che distribuisce le briciole a pioggia. Ma è evidente che a questo settore, l’unico in cui si è visto un po’ del pochissimo “sviluppo” che c’è stato negli ultimi anni a Napoli, è appesa la sopravvivenza di un pezzo di città.

È stata infatti colpita tutta quell’economia legata al consumo ricreativo, ai locali, alla movida, e il precariato, solo in parte scolarizzato, che viene da ceti sociali più deboli. È evidente che le misure di contenimento della pandemia hanno un impatto molto forte su queste realtà, e producono una protesta che, al di là delle letture ideologiche, è chiaramente una protesta composita, spuria, trasversale. Dentro ci trovi il piccolo imprenditore, il gestore di locali, di attività che sono ormai ai limiti della chiusura, ci trovi una larga fascia di precariato non garantito, di lavoro nero, che di fronte alle chiusure non è coperto da alcun ammortizzatore sociale.

Già la scorsa primavera il primo effetto delle chiusure è stato il licenziamento e l’accantonamento di tutta la manodopera a nero, informale, precaria, perché molti dei gestori di locali hanno dovuto ridimensionare l’attività. D’altra parte trovi anche il commerciante che ha fatto i soldi in questo periodo, speculando su movida e turismo, che alla prima difficoltà licenzia i suoi dipendenti. Insomma “tutti insieme appassionatamente” e confusamente protestano a fronte di una sofferenza reale, di una rottura che questa situazione crea, e soprattutto a fronte dell’incubo di un lockdown annunciato senza alcun paracadute sociale.

In tanti hanno parlato di “negazionismo”. Quali sono le rivendicazioni della piazza?

La manifestazione di ieri sera non aveva una connotazione negazionista. Magari lo era qualche componente, qualche soggettività, ma laddove questo si manifestava era probabilmente dovuto bisogno di aggrapparsi a una narrazione che giustificasse la possibilità per esercizi e attività di continuare a stare aperti. Gli striscioni che erano presenti sia al sit-in via Pignatelli, dove c’erano circa due-tremila mila persone, sia tra il migliaio di persone che si è spostato verso la sede della Regione Campania, erano del seguente tenore: «Tu ci chiudi, tu ci paghi». Anche le interviste realizzate sotto la Regione dopo gli scontri offrono uno spaccato molto significativo della trasversalità della composizione sociale: dal barman alla signora delle pulizie, al commerciante costretto a chiudere, insomma una situazione variegata. Questo precariato dell’industria del consumo e del turismo è la punta dell’iceberg di decine di migliaia di persone, di precari, di famiglie, che in questa città vivono di lavoro informale, di lavoro nero, di lavoro non garantito.

Napoli non ha un’occupazione costruita sulla grande azienda. Attuare delle fortissime restrizioni, arrivando a un lockdown regionale convocato con pochissimo preavviso, in questo contesto, è ovvio che suscita un malessere fortissimo. C’era stata già una manifestazione la notte prima, sotto la Regione, e altre analoghe in altre parti della provincia che hanno un forte indotto commerciale, quindi è difficile ipotizzare una grande teoria del complotto dietro queste proteste. Tanto più che parliamo di Vincenzo De Luca, l’uomo che intorno alle elezioni ha portato avanti un’enorme operazione democristiana tirando dentro un po’ di tutto, sia in termini di rappresentanza politica sia in termini di blocchi sociali. Ha davvero incorporato tutti, anche per via dei tanti appalti, perché la Campania ha rastrellato con la Covid-19 tutte le risorse disponili, e ne ha fatto un uso che si può criticare, ma insomma la corsa sul sul carro del vincitore si spiega con l’attesa dei possibili fondi del Recovery Fund

Insomma è difficile pensare che in questo scenario Vincenzo De Luca sia al centro di un attacco politico. Il suo stile è molto aggressivo, ai limiti dello sprezzante, e gli si è ritorto contro: in via Pignatelli c’era una composizione di commercianti ma anche di giovani stufi di essere additati come untori. Ma insomma chi è che potrebbe aver orchestrato una protesta in questo contesto?

Di chi sono allora le responsabilità?

Molti ieri in piazza davanti alle telecamere hanno accusato di questa situazione sia il Governo che De Luca. Più che dire «il virus non esiste» molti dicevano «che cazzo avete fatto questa estate»: si sentono come coloro che hanno già pagato un prezzo, la primavera scorsa, quando tutto era più comprensibile perché si era di fronte a un fenomeno nuovo, una sciagura, ma adesso ritengono molto meno accettabile l’ipotesi di pagare un prezzo che non sono in grado di sostenere, anche perché una serie di interventi promessi ad aprile e a maggio non si sono mai concretizzati.

Molta gente la i soldi non li ha mai visti. Napoli poi ha una memoria epidemiologica: la scorsa primavera anche i ragazzini sono scomparsi dalle strade. Ma oggi la gente è estenuata, la pandemia a Napoli impatta un contesto fragile, sia in termini economici che sanitari. Di più, si sapeva che ci sarebbe stata una seconda ondata, ma non hanno preparato il sistema sanitario, non hanno preso misure sociali, e oggi sembra coglierci di sorpresa.

La situazione è grave. Il problema è che siamo contesi tra un disastro sanitario e un disastro socio-economico. Si mette in contrapposizione il diritto alla salute con le condizioni economiche di un pezzo di popolazione. Questa è la premessa di un disastro perfetto. De Luca stesso ammette che il contagio è fuori controllo, che non riescono a fare il contact tracing, la Campania ha fatto meno tamponi rispetto a Regioni con simili numeri di casi. Con un sistema sanitario a pezzi, io credo che in questo momento De Luca sia spaventato da un definitivo collasso del sistema sanitario e che la Campania sarà la prima regione a capitolare nella fase due della pandemia. In questo caso il consenso che ha raccolto evaporerebbe molto rapidamente.

In questo scenario, che ruolo gioca la Camorra?

La Camorra è sempre usata come la chiave per “spiegare” Napoli, a volte è una sorta di esorcismo intellettuale. Ovviamente le narrazioni sul ruolo della Camorra nelle proteste hanno un elemento di verità, ma stiamo parlando di un segmento di economia cittadina in cui sicuramente ha investito un certo tipo di imprenditoria, in cui è impiegato, peraltro in maniera non garantita, un pezzo di sottoproletariato urbano che sicuramente gravita nel mondo criminale. Io abito in una parte popolare dei Quartieri Spagnoli, e ci sono zero ammortizzatori sociali. Un pezzo di questa realtà esplode, senza alternative. Questo meccanismo spinge nell’economia illegale una fetta di popolazione.

Ma questo è una parte del dramma, più che un indizio di “colpevolezza”! Questa è la fotografia di una crisi, e dentro ci sta la composizione reale di questa città. Certo, qualcuno si aspetta che le rivolte siano fatte dai bolscevichi, probabilmente, ma io così l’ho vista, quando sono stato in piazza per capire quale fosse la sua composizione. Quello che ho visto non mi ha sorpreso, lo diciamo da tempo: attuare un lockdown senza paracadute sociale significa maneggiare una bomba a orologeria. E non credo che questo valga solo per Napoli.

Certo, a Napoli alcune contraddizioni hanno forse espressioni più estreme che altrove, ma non si può moralizzare la forma di espressione di queste contraddizioni. La camorra allora non può essere un argomento per circoscrivere la situazione di emergenza, un modo per permettere al governo, alle istituzioni, di non assumersene la responsabilità. Si parla sempre più di possibili misure come una patrimoniale, un reddito di emergenza. Non si può schiacciare la narrazione della protesta, quindi le responsabilità, su tesi complottiste, di infiltrati, di ghettizzazione, per rompere qualsiasi possibile empatia. Perché il prezzo del collasso lo paghiamo noi tutti.