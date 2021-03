La solidarietà non è reato. Appello dal mondo accademico

A fronte di un nuovo attacco giudiziario volto a criminalizzare le pratiche di solidarietà nei confronti dei migranti in transito, oltre un centinaio di studiosi delle frontiere e dei processi migratori che le attraversano affermano la loro vicinanza nei confronti degli indagati e rinnovano l’appello a sostenere e moltiplicare le iniziative di solidarietà nei confronti di tutti coloro che vengono accusati del reato di solidarietà.

LA SOLIDARIETÀ NON È REATO

A fianco di Gian Andrea, Lorena e dei 4 coinvolti nell’inchiesta “agaish”

Siamo un gruppo di ricercatori e ricercatrici, studios* dei processi migratori contemporanei e delle dinamiche sempre più violente che si sviluppano attorno alle frontiere. Da molti anni denunciamo le continue violazioni dei diritti umani e dei trattati in materia di protezione internazionale di cui gli stati nazionali e l’Unione Europea sono responsabili, e più in generale la violenza e le morti che si producono dentro e intorno ai confini europei.

Registriamo anche con profonda preoccupazione la crescente criminalizzazione di ogni forma di sostegno nei confronti di persone in transito: le inchieste e i procedimenti giudiziari rivolti contro chi mette a disposizione il proprio tempo e la propria vita per aiutare chi transita e tutelare l’incolumità di chi vive, sulla propria pelle, la violenza dei confini e la gestione militare degli stessi.

Il “reato di solidarietà” è divenuto una sinistra costante del paesaggio europeo, di mare e terra, riportandoci ad alcune delle pagine più buie della storia novecentesca italiana ed europea, e andando a colpire ogni gesto o parola di denuncia, solidarietà, testimonianza e ricerca intorno ai confini.

Le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina rivolte a Gian Andrea Franchi, da diversi anni impegnato con Lorena Fornasir a costruire punti di socialità solidale a Trieste e lungo la rotta balcanica, così come quella analoga rivolta a quattro persone di origine eritrea, fondata sull’ipotetico aiuto che avrebbero fornito a due connazionali per fuggire dalla dittatura militare del Paese africano, si inseriscono precisamente in questa dinamica, equiparando ogni atto di denuncia e manifestazione di solidarietà nei confronti di persone in fuga a un reato.

Esprimendo la nostra solidarietà alle persone incriminate, rinnoviamo l’appello alla comunità internazionale, accademica e non, a sostenere e moltiplicare le iniziative di solidarietà nei confronti degli indagati e di tutti coloro che vengono accusati del reato di solidarietà.

Per adesioni: laboratoriosociologiavisuale@gmail.com

Primi firmatari:

Abbatecola Emanuela, Università di Genova

Altin Roberta, Università di Trieste

Ambrosini Maurizio, Università di Milano

Amigoni Livio, Università di Genova

Anderlini Jacopo, Università di Genova

Armanni Bernardo, Università di Trento

Aru Silvia, Politecnico di Torino

Ascari Pierpaolo, Università di Bologna

Bacchini Nina, Università di Genova

Barbero Iker, Universidad del Paìs Vasco

Barone Anastasia, Scuola Normale Superiore

Bassetti Chiara, Università di Trento

Bastianoni Chiara, Università di Genova

Bello Barbara Giovanna, Università di Milano

Belloni Milena, University of Antwerp

Benasso Sebastiano, Università di Genova

Bertani Michele, Università di Verona

Boffi Marco, Università di Milano

Bonfanti Sara, Università di Trento

Bonizzoni Paola, Università di Milano

Bordieri Ghita, Università di Genova

Botto Matteo, Università di Genova

Breda Giulia, Université Côte d’Azur

Campomori Francesca, Università Ca’ Foscari – Venezia

Cancelleri Adriano, Iuav – Venezia

Carlo Caprioglio, Università Roma Tre

Casini Lorenzo, Università di Messina

Cassarino Jean-Pierre, College of Europe

Castellani Simone, ISCTE – Instituto Universitario de Lisboa

Cherubini Daniela, Università di Milano – Bicocca

Chiara Marchetti, CIAC Parma

Cima Rosanna, Università di Verona

Cometti Marcella, Università di Ferrara

Consigliere Stefania, Università di Genova

Dambrosio Clementelli Alina, Università di Genova

Daminelli Luca, Università di Genova

De Cordova Federica, Università di Verona

De Vincenzo Ciro, Università di Padova

Del Guercio Adele, Università di Napoli – L’Orientale

Della Puppa Francesco, Università Ca’ Foscari di Venezia

Delli Gatti Valentina, Universidad Comillas de Madrid

Di Meo Silvia, Università di Genova

Dines Nick, Università di Milano – Bicocca

Donadio Giacomo, Universidad del Paì­s Vasco

Fabini Giulia, Università di Bologna

Fanlo Cortes Isabel, Università di Genova

Fele Giolo, Università di Trento

Ferraris Valeria, Università di Torino

Filippi Davide, Università di Genova

Firouzi Tabar Omid, Università di Padova

Fontanari Elena, Università di Milano

Forni Giorgio, Università di Messina

Fravega Enrico, Università di Trento

Frisina Annalisa, Università di Padova

Gargiulo Enrico, Università di Bologna

Giliberti Luca, Università di Genova

Giorgi Alberta, Università di Bergamo

Gribaldo Alessandra, Università di Roma Tre

Haeberlein Jana, University of Basel

Hajer Minke, Università di Milano

Hess Sabine, Georg-August Universität Göttingen

Iozzelli Jasmine, Università di Torino

Lagomarsino Francesca, Università di Genova

Mantovan Claudia, Università di Padova

Marturano Graziella, Università di Genova

Massari Monica, Università di Milano

Mezzadra Sandro, Università di Bologna

Milotta Antonino, Università di Genova

Molinari Nicolò, IUAV – Venezia

Mubi Brighenti Andrea, Università di Trento

Panizza Eleonora, Università di Genova

Parolari Paola, Università di Brescia

Pellegrino Vincenza, Università di Parma

Perrotta Domenico, Università di Bergamo

Petti Gabriella, Università di Genova

Piazza Gianni, Università di Catania

Piechura Philipp, Hafencity University Hamburg

Platania Giuseppe, Scuola Normale Superiore

Pollozek Silvan, European University Viadrina Frankfurt (Oder)

Pontrandolfo Stefania, Università di Verona

Popolla Mariella, Università di Genova

Procacci Giovanna, Università di Milano

Queirolo Palmas Luca, Università di Genova

Rahola Federico, Università di Genova

Rigo Enrica, Università di Roma Tre

Romito Marco, Università di Milano – Bicocca

Sacchetto Devi, Università di Padova

Saitta Pietro, Università di Messina

Salvador Ottavia, Università di Genova

Sanò Giuliana, Università di Messina

Satta Caterina, Università di Cagliari

Sbraccia Alvise, Università di Bologna

Scudieri Laura, Università di Genova

Selmi Giulia, Università di Verona

Semprebon Michela, Università di Bergamo

Sottile Lorenzo, Università di Genova

Stagi Luisa, Università di Genova

Stefani Silvia, Università di Torino

Surian Alessio, Università di Padova

Tazzioli Martina, Goldsmith University London

Vacchiano Francesco, Università di Venezia

Vianello Francesca, Università di Padova

Vicentini Zoe, Università La Sapienza – Roma

Zirulia Stefano, Università di Milano