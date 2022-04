Il Rifugio, un percorso per sentirti a casa ovunque

«Abbiamo deciso di mettere le nostre competenze a disposizione di un territorio complesso come quello di Torpignattara dove questi servizi che offriamo sono carenti o mancanti. L’obiettivo del progetto Il Rifugio è quello di essere un luogo di riferimento dove le persone possono ricevere gratuitamente supporto e consulenza per il raggiungimento della propria indipendenza e autonomia sociale. Difficoltà linguistiche, aspetti psicologici e legali possono ostacolarne il raggiungimento, ed è per questo che abbiamo pensato di affiancare concretamente le persone in questo cammino. Create your home everywhere.”»- Sara Fazeli Fariz Hendi, Presidente di La Chimera