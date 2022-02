Identità in transizione, diretta Instagram con Elia Bonci

Binarismo di genere, rappresentazioni, narrazioni social, transizioni e percorsi gender affirming… Sono alcuni dei temi trattati nel quarto numero di Dinamoprint che intersecano anche la riflessione dell’attivista Elia Bonci. Con lui ci prenderemo un “aperitivo virtuale” in diretta su Instagram di #Dinamopress mercoledì 23 febbraio ore 18.30.

Una chiacchierata di mezz’ora per discutere delle rappresentazioni delle persone trans e non binarie. Delle narrazioni social, delle discriminazioni, delle censure da parte di Instagram, dell’odio ricevuto tutti i giorni tramite DM. Tutto questo e molto altro ancora per un dialogo serrato a due voci, che fa parte del nostro ciclo di incontri “DinamoSprint”.