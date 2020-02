Dalla campagna abbonamenti «Genera Indipendenza» una marcia in più

La prima campagna abbonamenti a dinamopress si è conclusa il 31 gennaio. In una cinquantina di giorni abbiamo raccolto un totale di 10.765 euro, così suddivisi: 8.240 euro sul sito di Produzioni dal basso; 2.000 euro offline; 525 euro direttamente sul nostro conto corrente. Alla campagna hanno aderito 184 persone e 11 progetti collettivi.

Al di là dei soldi, si è trattato di un test importante per avere riscontro del lavoro politico ed editoriale che portiamo avanti ormai da 7 anni. In simili occasioni, infatti, sono tanti e spesso inattesi i feedback che si ricevono. Capita così che compagne e compagni di strada, collaboratori e amici diano prova tangibile dell’interesse e della passione per le attività che con costanza e passione dinamo realizza ogni giorno. Ma succede anche di avere la possibilità di ascoltare la voce di lettrici e lettori appassionati con cui in precedenza non c’era stata occasione di scambio e conoscenza.

«DinamoPress è un progetto prezioso, sosteniamolo!», scrive Miriam tra i commenti su Pdb. «DinamoPress l’Informazione più bella che ci sia», aggiunge Giuliana. Per Davide invece: «Solo il conflitto continuo tra i modi di vita indica una via d’uscita! Grazie dinamo!». Michele e Marco parlano di «un grande lavoro». «Sosteniamo DinamoPress perché è una boccata d’ossigeno nel mare dell’informazione sempre più piatto e buio – afferma Gabriele, che ha fatto una colletta con degli amici di Cremona per sottoscrivere un abbonamento comune – DinamoPress ha gli occhi spalancati sul mondo e lo spirito critico di chi non si rassegna. Buona continuazione e buon vento!».

Ci sono poi i messaggi che arrivano in redazione a firma collettiva. Come quello degli attivisti di Exploit e Limonaia, due spazi sociali pisani, che dicono: «Senza Dinamo, non sapremmo come combatterlo questo mondo. Un abbraccione da parte di tutt_!». O un altro spedito da Casale Garibaldi, centro sociale situato nel quartiere romano Casilino 23, che recita così: «Per questo fine 2019 abbiamo deciso di farci un regalo prezioso: sostenere dinamopress con un abbonamento collettivo. Oggi più che mai abbiamo bisogno di conoscere la città, connettere i suoi spazi ribelli, costruire e raccontare le lotte globali, scoprire un mondo fatto di tanti mondi, esplorare nuove forme di vita, rompere confini e sfruttamento. Dinamopress è la nostra nave pirata nel mare mosso dell’informazione indipendente».

Sono parole che confortano e riscaldano, soprattutto in una fase politica difficile come quella che stiamo vivendo. Grazie allo sforzo che le lettrici e i lettori di dinamo hanno fatto per sostenere il progetto, anche quest’anno saremo in rete e nelle strade per raccontare i conflitti, dare voce a chi alza la testa e creare connessioni tra i movimenti globali. Potremo farlo con una marcia in più, sperando che serva a mettere in moto altri movimenti e a dare energia a quelli già dispiegati.

Ancora grazie dalla redazione di dinamopress!

ps: per chi volesse abbonarsi ma non ha fatto in tempo, può scriverci a dinamozine@gmail.com, oggetto: abbonamento. Qui, nella colonna destra, sono elencate le diverse modalità.

Abbonate e abbonati

Alberto De Nicola; Alberto Renzi; Alessandra Borra; Alessandro Linetti; Ambra Lancia; Ana Lerandi Gonzalez; Andrea Bonaschi; Andrea Cegna; Andrea Pastor; Angela Balzano; Angelo Fredda; Angelo Piga; Aniello Lampo; Antonio Sanguinetti; Asia Abbatangelo; Augusto Illuminati; Barbara Pettine; Benedetta Pecorilla; Benedetto Fassanelli; Beniamino Rossini; Biagio Quattrocchi; Bruno Bonomo; Camilla Bernava; Camillo Chiappino; Carla Panico; Carlotta Macera; Caterina Peroni; Cecco Ciaccia; Cecilia Baliva; Chiara Bastianoni; Chiara Giunti; Chiara Tomasetti; Costanza Fraia; Daniela Festa; Daniele De Mitri; Daniele Voltolina; Dario Chistolini; Dario Gentili; David Gigli; Davide Filippi; Diana Ejaita; Donato Altobelli; Dragica Boca; Edoardo Zaccaria; Eleonora Pittalis; Elisa Cuter; Elisa Gigliarelli; Emanuele Braga; Emiliano Marini; Emma Catherine Gainsforth; Enzo Scandurra; Fabio Frosini; Federica Giardini; Federico Di Traglia; Federico Marini; Fil Tag; Francesca De Masi; Francesca Romana Fabi; Francesco Carli; Francesco Ferri; Francesco Lo Piccolo; Francesco Marolla; Francesco Martone; Francesco Raparelli; Francesco Scutari; Fulvio Aquino; Gabriele Ghezzi; Gaetano De Monte; Gaia d’Elia; Giacomo Arrigoni Gilaberte; Giampiero Raganelli; Gianluca Di Stefano; Gianluca Rizzello; Gianluigi Gurgigno; Giansandro Merli; Giso Amendola; Giulia Orazi; Giuliana Visco; Giuseppe Luca Scaffidi; Guelfo Carbone; Ilenia Rossini; Italo Di Sabato; Jacopo Nespolo; Kristina Dimitrova; Licia Pera; Liviano Mariella; Lorenzo Sansonetti; Lorenzo Teodonio; Luca Cafagna; Luca Galantucci; Luca Peretti; Luca Pisapia; Luca Valdiserri; Lucia Ruocco; Luciano Merli; Luigi Montanelli; Maddy Manca; Mal Vins; Marco Gabriele; Marco Longo; Marco Serci; Marco Trognoni; Marco Tullio; Margherita Toccacieli; Maria Iacobini; Maria Luisa Peliti; Mariateresa Curcio; Marika Affinito; Marina Montanelli; Marko Andelic; Marta Lovison; Marta Policastri; Martina Morotti; Martino Fasan; Massimiliano Turi; Massimo Palma; Matteo Brazzale; Maurizia Russo Spena; Maysa Moroni; Michele Cornacchia; Miriam Aly; Miriam Fre; Miriam Tola; Natascia Grbic; Nicola Carella; Paola Andolina; Paolo Baldi; Paolo Giannace; Paolo Scanga; Pasquale Liguori; Perla Sardella; Pietro Bianchi; Renato Nicastro; Riccardo Carraro; Riccardo Merli; Roberto Derobertis; Roberto Mastromarini; Rosa Mordenti; Rosanna Prevete; Rossella Marchini; Salvatore Martello; Sandro Mezzadra; Sergio Sciambra; Shendi Veli; Silvia Corti; Silvia Gentile; Simona de Gennaro; Simona Savini; Simone Ogno; Tania Rispoli; Tommaso Cerusici; Tommaso Gianni; Tommaso Radicioni; Tommaso Viterbo; Valeria Caboi; Valeria Capezio; Valerio Renzi; Vanessa Ansini; Vanessa Bilancetti; Vera Merli; Vincenzo Ostuni; Viola Mordenti; Vittorio Giannitelli; Zelia Do Bernardi; Zoe Vicentini.

I progetti collettivi che hanno sostenuto dinamo

I centri sociali romani Esc atelier, Nuovo Cinema Palazzo, Casale Garibaldi e Acrobax, quelli bolognesi Labàs e Tpo e i pisani Exploit e Limonaia; lo studentato occupato Puzzle!; il collettivo del quotidiano il manifesto; il sito osservatorio repressione.

I testimonial della campagna

Colle der Fomento; Lea Melandri; Lo Stato Sociale; Massimo Carlotto; Maysa Moroni; Militant A (Assalti Frontali); Sandro Mezzadra; Silvia Calderoni; Slavina; Vanni Santoni; Zehra Dogan; Zerocalcare