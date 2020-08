Il corteo No Muos alla base Usa l’8 agosto 2020. La gallery fotografica

Il corteo è partito dal presidio No Muos per raggiungere la grande opera militare illeggittima che si trova all’interno del parco naturale della Sughereta di Niscemi: nonostante il tentativo di vietare il corteo per ragioni sanitarie portato avanti dalla Questura, in centinaia hanno rivendicato il diritto a manifestare, con misure di sicurezza sanitaria, contro la guerra, contro le grandi opere inutili e contro la devastazione dei territori. Arrivati alle reti della base, c’è stata la classica battitura delle reti in modo assolutamente pacifico. Ma la polizia schierata in assetto antisommossa la risposto lanciando gas lacrimogeni CS contro i manifestanti, come testimoniato dalle foto in questa gallery e dall’articolo di Antonio Mazzeo.